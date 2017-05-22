Дутерте: Возможно, мне не нужно президентство 2 22.05.2017, 11:40

Родриго Дутерте

Фото: Gregorio B. Dantes Jr/Zumapress

Одиозный правитель рассказал, что не счастлив на посту президента Филиппин.

Президент Филиппин Родриго Дутерте рассказал, что не счастлив на посту главы государства, но должен продолжать работу во имя своей страны. Такое мнение он высказал в интервью российским журналистам в преддверии своего визита в РФ, передает ТАСС.

"Некоторые говорят, что рассматриваемый закон о военном положении на острове Минданао нужен для укрепления моей власти. Но мне уже 72 года. Если вы спросите меня, счастлив ли я быть президентом, то скажу - нет", - сказал Дутерте.

"Возможно, действительно мне сейчас не нужно президентство. Но я не могу повернуть назад, должен делать эту работу", - добавил правитель. Например, "раньше, в молодости, я много летал, а сейчас я ненавижу полеты, но должен это делать в интересах моей страны", - рассказал президент.

Что касается обсуждаемого закона о военном положении, то, по его словам, это нужно не для того, чтобы показать его (Дутерте) силу как президента. "Согласно конституции, глава государства должен охранять и защищать филиппинскую нацию, и я буду делать это, несмотря на цену", - добавил он. Дутерте также подчеркнул, что видит "свою обязанность в служении государству". Филиппины "должны стать мирным и комфортным местом для жизни", - резюмировал он.