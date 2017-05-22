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Как Светлана Алексиевич помогла гомельчанке-инвалиду отстоять квартиру

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  • 22.05.2017, 17:06
Наталья Василенко

Безработную гомельчанку не стали выселять из квартиры после того, как за нее заступилась известная писательница.

Слов нобелевского лауреата Светланы Алексиевич хватило для того, чтобы жизнь бедной 41-летней гомельчанки перевернулась. Еще недавно Наталья Василенко имела лишь долги и болезни: третья группа инвалидности, эпилепсия, отслоение сетчатки, порок сердца, инсульт, пишет kp.by.

Она живет в неприватизированной комнате в квартире с родственниками, но уже долгое время не может оплатить коммуналку и внести плату за арендное жилье: пенсии в 140 рублей ($70), почти половину которой забирают за когда-то взятые кредиты, не хватает даже на лекарства.

- Раньше я работала маляром-штукатуром с хорошей зарплатой. А в 2011 году резко началась эпилепсия. Врачи написали кучу ограничений по работе. В итоге меня даже не допустили от биржи труда перебирать овощи в совхоз, потому что медкомиссию не прошла, - рассказывает Наталья.

Долг за квартиру достиг почти тысячи рублей, и КЖРЭУП подало иск в суд на выселение Натальи.

- Пусть бы выселяли на улицу. Что я могу сделать в этой ситуации, которая сложилась из-за нашей государственной системы? Лечения не получаю, работу предоставить не могут, пенсия маленькая, - рассуждает Наталья.

Но эта, казалось бы, безвыходная ситуация резко изменилась после того, как о беде женщины написала независимая пресса. Неравнодушные люди сразу начали предлагать помощь, к тому же историю Натальи прочитала нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, которая попросила передать через гомельских активистов, что заплатит за Наталью все долги.

- Когда об этом тоже написали в прессе, два дня у меня не смолкал телефон, стали приходить делегации за делегациями, и все спрашивали, будет ли у меня Светлана Алексиевич брать интервью. Из поликлиники пришли и предложили пройти бесплатную реабилитацию в больнице, в отдельной палате, и даже сказали, что машину за мной пришлют. Хотя раньше отвечали, что никакая реабилитация мне не положена, - рассказывает Наталья. - На понедельник было назначено продолжение суда по моему выселению, но оказалось, что иск уже отозвали и все долги списали. Пришли и из центра занятости, стали предлагать работу на выбор. Мне пришлось отшутиться, что хочу работать пилотам президентского боинга. Ведь ни на одну работу меня не возьмут по состоянию здоровья.

В итоге центр занятости предложил Наталье работу... по ремонту ее комнаты! Пообещали, что за свой счет купят обои и другие материалы. После публикаций к Наталье приходили многие посторонние люди, в том числе предприниматели и даже православный священник. Кто-то помог продуктами, кто-то деньгами, кто-то привез новый холодильник. Долг за коммунальные услуги Натальи тоже заплатили добрые люди.

- И все необходимые лекарства себе наконец-то смогла купить, - Наталья показывает на полку, где лежат десятки коробочек с препаратами - все это ей выписали врачи. - На сегодняшний день все стало хорошо, но что дальше? Ведь пенсия у меня по-прежнему мизерная, работы как не было, так и нет. После заболевания эпилепсией меня могли взять только на две работы: посудомойкой или уборщицей, а после инсульта, наверное, вообще ни на одну работу не дадут разрешения. Не знаю, что решит МРЭК. В итоге снова накопятся долги и опять меня будут выселять из квартиры.

Кстати, Светлана Алексиевич планирует приехать в Гомель 7 июля и провести в областной библиотеке творческую встречу. Наталья надеется, что тоже сможет попасть на эту встречу.


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