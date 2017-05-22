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Белорусы создали приложение, помогающее выбрать здоровые продукты

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  • 22.05.2017, 18:41
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Разработчики из минской студии hyper owl создали мобильное приложение howl, которое помогает разобраться в составах продуктов.

Сервис доступен для загрузки в Google Play и AppStore, сообщает tut.by.


Приложение сканирует штрих-код на упаковке товара и показывает информацию о его составе. Отдельно сервис выделяет некоторые свойства ингредиентов — например, «содержит дешевый заменитель белка», «способствует перееданию» или «запрещен в других странах».

«Приложение смотрит на продукт точно так же, как и обычный покупатель. Мы не проводим экспертизы товаров, потому что сосредоточены на том, чтобы покрыть максимальный ассортимент, — объясняют разработчики. — Мы берем информацию с этикетки продукта или из других общедоступных источников».

На основе состава сервис рассчитывает «Индекс дружелюбности» по 100-балльной шкале. 40 баллов получает продукт, который удовлетворяет всем государственным требованиям безопасности. На 100 оценивают тот, который соответствует еще более строгим требованиям. Среди них — «хорошо сбалансирован», «не способствует перееданию», «не содержит дешевых заменителей», а также множество других.

«Оценка субъективная. В принципе не существует никакой общепринятой методики оценки. Поэтому пришлось выискивать какие-то хаки, вычитывать информацию о том, на что могут пойти производители, и самостоятельно ранжировать», — рассказывает автор идеи Алексей Козел.

О каждом из «недружелюбных» компонентов сервис дает подробную информацию и рассчитывает максимальную рекомендуемую порцию на основе пола пользователя. Для этого разработчики консультировались с несколькими специалистами по питанию, среди них был врач, кандидат медицинских наук Андрей Беловешкин. Он помог сделать расчет рекомендуемой порции.

«Оценка ставится не конкретному продукту, а набору маркеров-ингредиентов, — объясняет Алексей Козел. — Решение о том, насколько дружелюбно использовать тот или иной ингредиент, строилось на основании суточной нормы потребления стабилизатора, допуска добавки в детском питании (как самый жесткий стандарт), допуска добавки при использовании в БИО/ЭКО продукции по международным стандартам».

Также разработчики принимали во внимание то, что для чего используется заменитель, — удешевляет ли он производство и позволяет ли компенсировать недостатки сырья.

Правда, даже если у продукта оценка не максимальная — это не говорит о его вреде. «Если продукт допущен на полки, то он является безопасным, то есть не может вызвать значимых проблем со здоровьем, — объясняет Алексей. — Но если составы продуктов отличаются, хочется понимать, почему так происходит. Именно поэтому оценка звучит как „Дружелюбность“, а не „Безопасность“».

Еще одна опция приложения — информация о скидках на те или иные товары. «В разделе сканирования пользователь узнает интересную информацию о продукте. В ответ он может поставить привычный лайк или дизлайк товару. При следующем обновлении каталога мы учтем ваши предпочтения и построим ленту специально для вас», — обещают создатели сервиса.

Сейчас в приложении есть информация примерно о 50 тысячах продуктов, которые продаются в Беларуси. В будущем разработчики обещают продолжить расширять и обновлять базу.


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