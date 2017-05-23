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Минчане с улицы Центральной вышли на стихийный митинг

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  • 23.05.2017, 9:59

Люди требуют остановить вырубку деревьев.

Жители домов на улице Центральной в конце прошлой недели были неприятно удивлены: в их дворах началась массовая вырубка деревьев. Оказалось, что убирают деревья, очищая площадку под прокладку теплотрассы. Сегодня люди собрались требовать остановить вырубку, сообщает tut.by.

— Они собираются проводить модернизацию тепломагистрали, которая проходит под дорогой. По проекту дорогу решили не трогать, а проложить новые трубы под зеденой зоной. То есть вырубить 60 лиственных, 43 хвойных, 25 плодовых деревьев плюс кустарники. Взамен хотят высадить где-то 19 хвойных, 4 дубовых, 16 кустарников и 16 можжевельников. У нас тут растут деревья, которые еще родители садили в детстве, — говорит местный житель Александр.

Местные жители возмущены таким желанием сэкономить: вырубить деревья, чтобы потом не перекладывать асфальт.

В Зеленстрое Заводского района объясняли, что деревья пилят именно потому, что теплотрасса проходит под зеленой зоной. И такое решение было принято при разработке проекта модернизации теплотрассы.

— Мы в этой цепочке конечное звено, мы выиграли тендер на работы и теперь их выполняем. Решение о вырубке деревьев под ремонт теплотрассы принимали во время разработки проекта. Мы приняли это уже как данность, — говорят в Зеленстрое Заводского района. — Теплотрасса, согласно таксационном плану, проходит под зеленой зоной и решение о том, чтобы обойти зону должны были принимать проектировщики. Мы лишь выполняем работу.

По плану на улице вырубят 135 деревьев и 358 кустарников. Взамен вырубленных деревьев будут произведены компенсационные посадки: за каждое вырубленное дерево посадят в среднем три новых. Часть растений -150 деревьев — уже высажено, часть посадят осенью. Всего — 298 деревьев и 498 кустарников.

Эти деревья тоже планируют спилить

Но люди говорят: деревьям по 50 лет — очевидно же, что они растут не над старой теплотрассой.

Сегодня с утра собравшимся подтвердили: да, старая теплотрасса — под дорогой, рубят под новую.

- Мы планируем для теплотрассы проложить линию, рубить будем по таксационному плану. Это будет новая теплотрасса, не ремонт старой, - рассказал собравшимся прораб Олег Мозоляко, - Мы просто исполнители, все делаем по проекту и договору.

Прораб объясняет: решение рубить деревья принимал заказчик проекта.

После звонка руководству, прораб сказал, что в течение получаса к людям приедут представители заказчика проекта - Минскэнергоспецремонт.

Пока же подписываются под коллективными обращениями с требованием не ухудшать экологию этого района и пересмотреть проект.


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