закрыть
23 мая 2017, вторник, 15:35
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Когда рабочие показывают режиму кулак – ему пора собирать вещи»

  • 23.05.2017, 15:10
Фото: kp.by

Павел Северинец подвел итоги весенних протестов.

Один из лидеров оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец, прокомментировал сайту Charter97.org события протестной весны-2017.

- Вы принимали участие в различных акциях протеста и можете сравнивать. Отличались ли акции протеста 2017 года от протестов предыдущих лет?

- Безусловно. Белорусский народ стал на несколько ступенек ближе к свободе. Если сравнивать с протестами 1996, 2000, 2006, 2010 годов - основной движущей силой тех акций были студенты, предприниматели, интеллигенция. Этот пласт населения выступал против хамства, несправедливости. В этом году мы увидели огромное количество рабочих и пенсионеров. Все они были настроены очень решительно. Также можно отметить многотысячные Марши в регионах. В некоторых городах никогда не проходили такие масштабные акции, для некоторых городов – это первый протестный опыт. Белорусы начали заявлять о своих политических правах. Все это не сулит режиму ничего хорошего.

- То, что происходило этой весной, это случайность или закономерность?

- Это закономерность. Белорусы ужасно устали от Лукашенко и его режима. Подвижкой к акциям стал декрет № 3, но ведь понятно, что не только по этой причине люди начали выходить. Экономические требования очень быстро сменились политическими, требованиями отставки. Лукашенко просто достал людей. Когда рабочие с заводов показывают «рабочий кулак» - значит представителям режима пора собирать вещи.

- Каков ваш прогноз, что будет дальше происходить в ситуации кризиса и нарастающего недовольства белорусами властью? Что будет дальше?

- Ситуация очень напоминает землетрясение: толчки происходят один за одним, но между ними бывают маленькие перерывы. Очень плохо, если ситуация дойдет до каких-то разрушительных последствий. Если у режима осталась хоть капля рассудка – они должны садиться за круглый стол, передавать власть и бежать – это будет логичное и оптимальное решение, которое удовлетворит всех. «Хорошо, убирайтесь, уезжайте – только оставьте в покое нашу страну». Если все-таки упрутся, начнут давить, закручивать гайки – cорвет резьбу и тогда мало не покажется. Но Беларусь европейская, цивилизованная страна, в которой принято подходить ко всем проблемам с умом.


Мнение

Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС?
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС? Андрей Липницкий
Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип
Самое интересное нас ждет впереди
Самое интересное нас ждет впереди Михаил Пастухов
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси Алексей Арестович


Интервью

Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля