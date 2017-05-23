«Когда рабочие показывают режиму кулак – ему пора собирать вещи» 23.05.2017, 15:10

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Павел Северинец подвел итоги весенних протестов.

Один из лидеров оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец, прокомментировал сайту Charter97.org события протестной весны-2017.

- Вы принимали участие в различных акциях протеста и можете сравнивать. Отличались ли акции протеста 2017 года от протестов предыдущих лет?

- Безусловно. Белорусский народ стал на несколько ступенек ближе к свободе. Если сравнивать с протестами 1996, 2000, 2006, 2010 годов - основной движущей силой тех акций были студенты, предприниматели, интеллигенция. Этот пласт населения выступал против хамства, несправедливости. В этом году мы увидели огромное количество рабочих и пенсионеров. Все они были настроены очень решительно. Также можно отметить многотысячные Марши в регионах. В некоторых городах никогда не проходили такие масштабные акции, для некоторых городов – это первый протестный опыт. Белорусы начали заявлять о своих политических правах. Все это не сулит режиму ничего хорошего.

- То, что происходило этой весной, это случайность или закономерность?

- Это закономерность. Белорусы ужасно устали от Лукашенко и его режима. Подвижкой к акциям стал декрет № 3, но ведь понятно, что не только по этой причине люди начали выходить. Экономические требования очень быстро сменились политическими, требованиями отставки. Лукашенко просто достал людей. Когда рабочие с заводов показывают «рабочий кулак» - значит представителям режима пора собирать вещи.

- Каков ваш прогноз, что будет дальше происходить в ситуации кризиса и нарастающего недовольства белорусами властью? Что будет дальше?

- Ситуация очень напоминает землетрясение: толчки происходят один за одним, но между ними бывают маленькие перерывы. Очень плохо, если ситуация дойдет до каких-то разрушительных последствий. Если у режима осталась хоть капля рассудка – они должны садиться за круглый стол, передавать власть и бежать – это будет логичное и оптимальное решение, которое удовлетворит всех. «Хорошо, убирайтесь, уезжайте – только оставьте в покое нашу страну». Если все-таки упрутся, начнут давить, закручивать гайки – cорвет резьбу и тогда мало не покажется. Но Беларусь европейская, цивилизованная страна, в которой принято подходить ко всем проблемам с умом.