Замглавы МВД Украины: Павел Шеремет находился в оппозиции к властям Беларуси и РФ

Замглавы МВД Украины: Павел Шеремет находился в оппозиции к властям Беларуси и РФ1
- 23.05.2017, 17:12
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На присутствие российского следа в деле об убийстве известного журналиста указывает большинство улик.
Следствие рассматривает причастность спецслужб России и других постсоветских государств к убийству в Киеве журналиста Павла Шеремета. Об этом в программе «Левый берег с Соней Кошкиной» сказал заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян, пишет gordonua.com.
«Одна из ключевых версий – присутствие российского следа, и на это указывает большинство улик», – заявил он.
Исполнители убийства могли быть направлены в Киев через другие страны СНГ, отметил Троян.
«Следствие однозначно будет связывать случившееся с профессиональной деятельностью Шеремета, поскольку он был в оппозиции и к российскому президенту, и к белорусскому, такие вещи уже не будут исключаться», – сообщил замглавы Нацполиции.
Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва машины.