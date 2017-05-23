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Замглавы МВД Украины: Павел Шеремет находился в оппозиции к властям Беларуси и РФ

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  • 23.05.2017, 17:12
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Павел Шеремет

На присутствие российского следа в деле об убийстве известного журналиста указывает большинство улик.

Следствие рассматривает причастность спецслужб России и других постсоветских государств к убийству в Киеве журналиста Павла Шеремета. Об этом в программе «Левый берег с Соней Кошкиной» сказал заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян, пишет gordonua.com.

«Одна из ключевых версий – присутствие российского следа, и на это указывает большинство улик», – заявил он.

Исполнители убийства могли быть направлены в Киев через другие страны СНГ, отметил Троян.

«Следствие однозначно будет связывать случившееся с профессиональной деятельностью Шеремета, поскольку он был в оппозиции и к российскому президенту, и к белорусскому, такие вещи уже не будут исключаться», – сообщил замглавы Нацполиции.

Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва машины.


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