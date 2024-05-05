СМИ: Спецслужбы РФ готовят теракт в Москве или Петербурге 5.05.2024, 9:31

6,172

Диверсия может быть реализована в ближайшие пять дней.

В ближайшее время спецслужбы агрессора могут готовить провокации, чтобы обвинить Силы обороны Украины в организации и проведении терактов в Российской Федерации.

Об этом сообщает в Telegram партизанское движение «АТЕШ».

По информации агентов движения, в РФ планируется проведение антитеррористических мероприятий, в ходе которых могут быть задержаны мусульмане, у которых, предположительно, обнаружат самодельные взрывные устройства.

Диверсия может быть реализована в ближайшие 5 дней. Организаторы выбирают между двумя крупнейшими городами РФ: Санкт-Петербургом и Москвой.

Учитывая ситуацию, «АТЕШ» призывает жителей вышеупомянутых городов воздержаться от посещения людных мест и массовых собраний.