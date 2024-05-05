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Илья Шкурин забил уже 15 голов в чемпионате Польши

  • 5.05.2024, 9:33
Илья Шкурин забил уже 15 голов в чемпионате Польши
Илья Шкурин

Белорусский футболист идет вторым в споре бомбардиров.

Белорусский нападающий Илья Шкурин продолжает блистать в сильнейшей польской лиге.

4 мая «Сталь» из города Мелец, за которую выступает Илья Шкурин, играла дома против лидера чемпионата — «Ягеллонии» из Белостока.

Гости забили первыми, но на 35-й минуте Шкурин сравнял счет. Илья откликнулся на подачу партнера с фланга и головой отправил мяч в сетку. Во втором тайме «Сталь» забила еще дважды и победила лидера — 3:2.

Илья отличился в трех матчах подряд. Всего в нынешнем сезоне на счету белоруса 15 голов и 5 голевых передач. Он идет вторым в споре бомбардиров, уступая лишь Эрику Экспозито, у которого 17 забитых мячей.

«Сталь» за три тура до финиша чемпионата занимает в таблице 9-е место из 18.

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