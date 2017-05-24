закрыть
24 мая 2017, среда, 12:20
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Под Могилевом обнаружили редкого для Беларуси орла

  • 24.05.2017, 8:50
  • 1,423
Фото: ptushki.org

Ранее птицу замечали в нашей стране только два раза.

22 мая в агрогородке Вишов под Могилевом обнаружили редкую для нашей страны птицу — орла-могильника. Ранее птицу два раза замечали в нашей стране, но как таковых документальных подтверждений не было, рассказали в организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

Ближайшие к нам места гнездования этого редкого орла — в Центральной Украине. Почему взрослая птица не выкармливала птенцов, а подалась на север — неизвестно. Могильник, или императорский орел внесен в Международный Красный список как уязвимый вид, находящийся под угрозой исчезновения. Численность вида по всей Европе снижается.

Обессиленная птица вышла к школьному стадиону в агрогородке. Учитель биологии Елена Воропаева занялась устройством судьбы птицы и нашла тех, кто помог.

— Как можно было пройти мимо? Живая птица ведь в беде! Правда, я почти отчаялась, пока обзвонила десятки номеров… Звонила в местную инспекцию природных ресурсов, в лесхоз, в Зоосад, но нигде мне не давали конкретного ответа. В отчаянии я позвонила в 101. МЧС связались с Могилевом, стали уточнять… Время шло, птица испугалась и ушла в кусты, потом вышла греться на солнце. Я стала подключать знакомых, они обратились на телевидение. Потом я вспомнила про АПБ, позвонила и отправила фото. Там быстро определили: перед нами — могильник, очень редкая птица. Так что спасти ее нужно было обязательно, — рассказала Елена.

Фото: ptushki.org

Птицу отловили сотрудники Могилевской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте и работники Могилевского Зоосада. Орла отвезли в зоосад, где он пока живет в загоне для кур. Работники говорят, что птица быстро съела всю еду, которая была в загоне, а также пила много воды. Там считают, что птица здорова, но ослаблена.

— Надеемся, за несколько дней восстановит силы и можно будет выпустить, — рассказал сотрудник Зоосада Иван Иванович.

— История этого могильника поистине удивительная: благодаря слаженной работе разных людей орел спасен! Благодаря им птица не погибла, — отмечает директор АПБ Александр Винчевский. — Не удивлюсь, если через десяток лет мы будем говорить и о гнездовании могильника в Беларуси. Из-за потепления климата лесостепи — места обитания этого вида — сдвигаются на север. Так что будет здесь гнездиться и вместо сусликов ловить грачей.


Мнение

У нас у всех есть шанс
У нас у всех есть шанс Наталья Радина
Не молчите!
Не молчите! Николай Статкевич
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС?
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС? Андрей Липницкий
Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип


Интервью

Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля