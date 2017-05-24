Под Могилевом обнаружили редкого для Беларуси орла 24.05.2017, 8:50

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Фото: ptushki.org

Ранее птицу замечали в нашей стране только два раза.

22 мая в агрогородке Вишов под Могилевом обнаружили редкую для нашей страны птицу — орла-могильника. Ранее птицу два раза замечали в нашей стране, но как таковых документальных подтверждений не было, рассказали в организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

Ближайшие к нам места гнездования этого редкого орла — в Центральной Украине. Почему взрослая птица не выкармливала птенцов, а подалась на север — неизвестно. Могильник, или императорский орел внесен в Международный Красный список как уязвимый вид, находящийся под угрозой исчезновения. Численность вида по всей Европе снижается.

Обессиленная птица вышла к школьному стадиону в агрогородке. Учитель биологии Елена Воропаева занялась устройством судьбы птицы и нашла тех, кто помог.

— Как можно было пройти мимо? Живая птица ведь в беде! Правда, я почти отчаялась, пока обзвонила десятки номеров… Звонила в местную инспекцию природных ресурсов, в лесхоз, в Зоосад, но нигде мне не давали конкретного ответа. В отчаянии я позвонила в 101. МЧС связались с Могилевом, стали уточнять… Время шло, птица испугалась и ушла в кусты, потом вышла греться на солнце. Я стала подключать знакомых, они обратились на телевидение. Потом я вспомнила про АПБ, позвонила и отправила фото. Там быстро определили: перед нами — могильник, очень редкая птица. Так что спасти ее нужно было обязательно, — рассказала Елена.

Фото: ptushki.org

Птицу отловили сотрудники Могилевской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте и работники Могилевского Зоосада. Орла отвезли в зоосад, где он пока живет в загоне для кур. Работники говорят, что птица быстро съела всю еду, которая была в загоне, а также пила много воды. Там считают, что птица здорова, но ослаблена.

— Надеемся, за несколько дней восстановит силы и можно будет выпустить, — рассказал сотрудник Зоосада Иван Иванович.

— История этого могильника поистине удивительная: благодаря слаженной работе разных людей орел спасен! Благодаря им птица не погибла, — отмечает директор АПБ Александр Винчевский. — Не удивлюсь, если через десяток лет мы будем говорить и о гнездовании могильника в Беларуси. Из-за потепления климата лесостепи — места обитания этого вида — сдвигаются на север. Так что будет здесь гнездиться и вместо сусликов ловить грачей.