«Оршанцы показали, что способны выходить на Площадь» 24.05.2017, 9:31

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ФОТО: SVABODA.ORG

Орша стала рекордсменом по количеству участников весенних акций протеста в процентом отношении к числу жителей города.

В последнее время выражение «Оршанский регион» часто звучит в СМИ. К родине диктатора приковано внимание и самого главы государства, и чиновников. 12 мая Лукашенко велел навести в Орше «железный порядок». В апреле, выступая с ежегодным посланием «парламенту и народу», поручил «поднять из руин и пепла» не только Оршу, но и ее окрестности — город Барань и горпоселок Болбасово.

А уже вчера здесь прошло выездное заседание президиума Совета министров по вопросам развития района. Журналисты tut.by съездили в регион, на который сейчас смотрит вся страна.

Все жители Орши, Барани и Болбасово, с которыми побеседовали журналисты, сходились во мнении:

— Какие «руины и пепел»? По большому счету, Орша — аккуратный город, особых развалин тут нет. По крайней мере, их не больше, чем в других местах страны. Самая больная проблема у нас — безработица. Молодежь стремится уехать в города побольше — Витебск, Минск, многие ездят на работу в соседний Шкловский район. Очень много людей зарабатывает на жизнь в России.

Артему 23 года, он заочно учится в Академии искусств. Без работы уже более года — после того как закрылся магазин сети «Пятый элемент», где он работал продавцом.

— Когда услышал, что власти к 1 мая устроили на работу всех безработных, очень долго смеялся над этим. Я искал работу по объявлениям, через службу занятости. Но ничего подходящего не нашел. Пока живу разными подработками, как говорят, «халтурами»: поснимать на свадьбе, кому-то парник поставить… А поскольку учусь платно, то ситуация довольно тяжелая. Была мысль уехать на заработки в Украину. Но не стал этого делать, нужно еще доучиться.

— В Орше в каждом подъезде любого дома — один-два мужика уезжают на заработки в Россию. И такая ситуация уже давно. Еще в 2008 году режиссер Виктор Третьяков снял документальный фильм «Гастарбайтер» — о судьбе оршанского строителя, который вынужден искать работу за пределами родного города. И таких мужиков, как он, — у нас сотни, — рассказал председатель местной организации партии БНФ и редактор сайта orsha.eu Игорь Казмерчак.

12 марта 2017-го Орша удивила Беларусь сплоченностью жителей. На Центральную площадь здесь вышло около 1000 человек — это наибольшее количество протестующих против декрета № 3 на «Маршах нетунеядцев» в райцентрах страны.

— Это был один процент от населения Орши. Ни в Минске, ни в Витебске, ни в Гомеле, нигде в других городах на «Марши нетунеядцев» не выходил один процент жителей, — обращает внимание Игорь Казмерчак. — Люди действительно устали от безденежья и безработицы и показали, что способны выйти на площадь. После этого марша власть даже вступила с оршанскими демократическими активистами в диалог, мы встречались и обсуждали проблемы в городе.