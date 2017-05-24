Московские «раздербанили» «Московский» и - пшик!8
- Виталий Семашко, «Радыё Рацыя»
- 24.05.2017, 10:23
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Ровно три года исполнилось со времени разрушения «Московского» - «вокзала будущего»
Российский «Газпром» тайком отказался финансировать строительство своего 32-этажного небоскреба на восьми гектарах на месте разрушенного им же автовокзала.
Тем временем, стало понятно, что разрушение «Московского» выросло в масштабную транспортную инфраструктурную катастрофу в столице.
Я иду вдоль синего забора в полтора человеческих роста и спрашиваю минчан, которые идут навстречу – знают ли они, что раньше было за забором. Оказывается, что знают, помнят и не скрывают возмущения властями - как белорусскими, так и московскими - все от мала до велика. Мол, для пассажиров это связано с дополнительными экономическими затратами на пересадки - раз, с потерей времени, чтобы сориентироваться, как и с каких остановок добираться до места – два.
Среди прочего, большинство бывших рейсов «Московского» стянуты на автовокзал «Центральный» - узкий «пятачок», автаподвал, где нет вентиляции, теснота...
Взбираемся на самую высокую точку около обсерватории вместе с экс-руководителем инициативной группы против разрушения «Московского», экс- депутатом Мингорсовета, претендентом на получение Госпремии страны в области науки и техники Виктором Толмачевым.
Стоят огромные краны. Один охранник и развороченные глыбы земли. Тотальный недострой, что видно и на фотографиях.
- Виктор Петрович, вы все 4 года, которые существовала ваша инициативная группа, предрекали, что строительство закончится «пшиком»
Да! Власти проигнорировали 8 тысяч подписей пассажиров со всех уголков Беларуси, собранных «против». Зато первая часть указа Лукашенко №52 «О строительстве многофункционального комплекса» была выполнена. Однако теперь ясно, что разрушение «Московского» стала масштабной транспортной инфраструктурной катастрофой.
Все выглядело невыгодным для Беларуси и раньше - россияне обещали компенсацию за снос в 17 млн долларов, а вокзал сейчас стоил бы все 30! Это без учета будущей амортизации. Самое неприятное - арендная плата в полтора доллара за квадратный метр, если все-таки он был бы построен. И это в центре столицы!
То есть, «Газпром», если что, будет платить мизерную сумму в 300 тысяч долларов в год. А стоимость пересадок миллиона пассажиров, что обслуживал «Московский», в 4 раза больше – 1 млн 200 тысяч «зеленых». Между прочим, по нашему Гражданскому кодексу, такой договор может быть односторонне отменен. Минск должен вернуть себе «Московский».
За проект тогда красавца-вокзала известный архитектор Николай Наумов получил Государственную премию лично из рук Лукашенко и 5 международных наград.
Виталий Семашко, «Радыё Рацыя»