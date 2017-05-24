На саммите НАТО Польша будет требовать гарантий несогласия с агрессией РФ 24.05.2017, 11:04

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Фото: Charter97.org/Иван Межуй

Второй важной темой станет укрепление восточного фланга Альянса.

Министр обороны Польши Антони Мацеревич сообщил, что делегация польских властей на саммите НАТО в Брюсселе намерена поднять вопрос уровня выделения средств странами-членами альянса для покрытия расходов на оборону. Второй темой, на которую польские власти хотят обратить внимание союзников, будет усиление так называемого восточного фланга НАТО. Об этом глава Минобороны Польши сказал в эфире «Польского радио».

Антони Мацеревич подчеркнул, что польская сторона будет требовать гарантии от членов НАТО касательно того, что агрессия со стороны России никогда не будет принята. Он добавил, что Польша надеется получить инструменты, которые дадут возможность постоянно сдерживать любого противника. Глава оборонного ведомства Польши также подчеркнул важность присутствия войск союзников НАТО в стране.

«Сегодня для нас самым важным является оборона, которая возможна благодаря дислокации на продолжительной основе на территории Польши солдат как армии США, так и других стран-членов альянса», - сказал он.

На саммите НАТО в Брюсселе, который начинается в четверг 25 мая, польскую делегацию будет возглавлять президент страны Анджей Дуда. Также в ее состав войдут министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский и министр обороны Антони Мацеревич.