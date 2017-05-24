Как провести школьный выпускной за $50 2 24.05.2017, 11:10

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Фото: onliner.by

Какими выпускные видят 11-классники и родители школьников в столице, небольших городах и сельской местности.

Как сейчас празднуют выпускные белорусские школьники, на какую сумму готовы расщедриться их родители, за что больше всего переживают педагоги, и что разрешает выпускникам Министерство образования – обо всем этом пишет kp.by.

«Хотите выпускной «по-взрослому»? Школа снимает с себя ответственность»

«Трансфер на лимузине класса «люкс» из школы, аренда дворцово-паркового комплекса с коваными лестницами и хрустальными люстрами, банкет с индивидуальной рассадкой, услуги знаменитых певцов и ведущих, обеспечение безопасности, фото- и видеосъемка с участием профессиональных телережиссеров...», - читаю описание выпускного вечера для столичных школьников, предлагаемое одним из ивент-агентств столицы.

Журналист прикидывает, во сколько влетит такой выпускной и где на него взять деньги обычным родителям. В стране, на минуточку, кризис! И тут же вспоминает рассказ знакомой родительницы, которой сие мероприятие вот-вот предстоит:

- Когда получила раскладку от родительского комитета с итоговой суммой в 350 долларов с каждого выпускника, признаюсь, волосы стали дыбом. Стала осторожно заводить дома разговор с сыном: «Знаешь, мы не уверены, что потянем». Но некоторые родители предлагали еще и расширить перечень, мол, «пусть дети запомнят праздник на всю жизнь». Обеспеченные мамы девочек, кажется, вообще «стопы» в этом плане не включают. Не найдя достойного, по их мнению, наряда для дочери, едут за брендовыми платьями за границу.

Интересно, а как отнесется школа к дворцовым комплексам, банкетам и телережиссерам и прочему, что имеет отношение к выпускному класса «люкс»? Вопрос весьма острый, ведь по всей стране выпускные в школах пройдут уже 9-10 июня.

- Где, во сколько и как долго будут проходить выпускные – все это Министерство образования разрешило устанавливать администрациям школ и родительским комитетам, а также местным исполнительным и распорядительным органам, - объясняет пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая.

- Как провести выпускной так, чтобы ни к школьной администрации, ни к родителям после не возникло вопросов?

- По приказу Министерства образования все выпускные должны проходить в стенах школы. Если подходящего помещения по каким-то причинам в школе нет – в учреждении дополнительного образования. К примеру, во Дворце детей и молодежи, Центре детского творчества и пр.

- А банкет в школе после официальной части провести можно?

- Только без спиртного. Администрация школы несет ответственность за проведение выпускных вечеров и безопасность школьников, именно поэтому в каждой школе на время выпускного обязательно присутствие сотрудника МВД. Но по времени выпускные вечера мы не ограничиваем. Хоть до утра.

- А как насчет «запустить салют» и «встретить рассвет»?

- Конечно, мы все понимаем, что салют – это красиво, зрелищно, но это пиротехника, а, значит, небезопасно. Поэтому ответ - нет. Встречать рассвет можно, но только в обязательном присутствии представителя школьной администрации.

- Но если вдруг родительский комитет решит, что и вино на столах, и салют на выпускном уместны?

- Школа в любом случае обязана соблюдать закон. А по нему алкоголь до 18 лет запрещен.

- То есть, если родители решат устроить выпускной «по-взрослому», в школе проводить выпускной будет нельзя?

- Школы обязаны провести выпускной в своих стенах: с концертом, торжественным вручением дипломов… Но если родители настоят на, как вы говорите, «взрослом банкете», администрация школы снимает с себя всю ответственность. Проводить такое мероприятие в школе запрещено. Соответственно, присутствие педагогов на выпускном в ресторане неприемлемо.

- Подарки для учителей на выпускном тоже под запретом?

- Лучшим подарком учеников для педагога всегда были искренние слова благодарности на прощанье. Разумеется, скромный букет цветов тоже не под запретом.

«Кто-то собирает по 350 долларов, а мы решили остановиться на 50»

Чтобы выяснить, какими выпускные видят школьники и их мамы-папы, журналисты поговорили с родителями 11-классников в столице, небольших городах и сельской местности.

Оказывается, во многих школах деньги на выпускные сдавали частями на протяжении всего учебного года. И кое-где ценник действительно зашкаливает. В первую очередь - в Минске. Но надо отметить, речь как раз о тех случаях, когда за все происходящее родители решили взять ответственность на себя, то есть устроить выпускной не в школьных стенах. В таких случаях стоимость выпускного начинается от 150 долларов и выше. Здесь уже все зависит от фантазии: можно арендовать банкетный зал в гостинице «Пекин», организовать роскошный салют, нанять карету с лошадьми или заказать шоу-программу со звездными ведущими.

Но именно в Минске журналисты проследили и другую закономерность. Там, где выпускные будут проходить в школах, и учителя, и родители рекомендации Министерства образования планируют учесть по максимуму.

- На выпускной собирали по 50 долларов, - рассказывает мама столичного выпускника. – Будет концерт, сладкий стол. Никакого спиртного. Школа дорожит своей репутацией, да и родители никого не хотят подводить. Лимузинов и шоу-программ дети и сами не просили. Время выпускного школьная администрация не ограничивала. Зато попросила, чтобы праздник был… без родителей: мало ли, мама и папы все же решат отметить, а инциденты со спиртным никому не нужны. Кроме того, настоятельно порекомендовали забирать детей после окончания праздника лично. Никаких такси!

Похожие истории нам рассказали и в других столичных школах. Мнения расходились разве что по поводу подарков учителям.

- Наши учителя так осторожничают, что, например, даже на экзамены просят детей брать только ручку, тетрадку и воду – никаких букетов. Такая же ситуация и с выпускными. Педагоги сейчас очень боятся обвинений во взяточничестве, но, думаю, цветы мы все-таки подарим, - говорит одна мама.

- И все же это как-то не по-человечески, - говорят родители еще одного выпускника. – Хочется отблагодарить педагога за многолетний труд от чистого сердца. Чтобы не подводить классную под монастырь, на официальной части дарить ничего не будем, но позже вручим сертификат на ювелирное украшение.

В провинциальных городах ситуация немного другая. Там выпускники все чаще мечтают о красивой картинке - «как в телевизоре». Шикарные платья, салюты, скрипач, самый крутой ведущий…. Учителя и родители, нет-нет, да признаются: «В школе спиртного не будет, официальную часть красиво проведем, а потом, если пригласят на банкет в ресторан, все же пойдем, хоть многие и боятся последствий». И на подарки учителям в провинции часто сбрасываются. Из самых популярных – сертификаты на косметику, а также планшеты и мобильные телефоны.

Самые трогательные истории - в сельской местности:

- Когда дети спросили у своей первой учительницы, что бы она хотела в подарок на память от выпускников, та искренне ответила: «Подарите цветок в горшочке, чтоб долго радовал меня», - рассказывает мама выпускницы небольшой деревенской школы. - Классной руководительнице подарим сервиз. И этому подарку она тоже будет очень рада. На сам выпускной планируем потратить 1 200 рублей на 14 учеников. Деньги собирали весь год. Сначала по 10 рублей, а в последние месяцы по 20. Наймем тамаду, устроим вечер в сельском клубе, а вместо салютов запустим воздушные шарики. Главное - не шоу, а память и душевность момента.

Вместо выпускного – благотворительность

Все чаще за границей, да и в соседних России и Украине, выпускники отказываются от пышных выпускных вечеров в пользу благотворительности.

Пожалуй, одна из самых громких - история из украинского Харькова, где на протяжении нескольких лет выпускники одной из школ приходят на школьный бал в… джинсах, а деньги, которые предполагалось собрать на выпускной, перечисляют детям, нуждающимся в срочном лечении.

Может, благородную традицию уже подхватили и у нас?

- Случаев, когда выпускники жертвовали школьным балом в пользу больных детей, в нашей практике пока не было, - рассказали нам в благотворительном фонде «Шанс». – Но истории, когда в течение года ученики помогали больным ребяткам, уже случались. И это очень радует. Было бы прекрасно, если бы подобные по-настоящему взрослые поступки стали трендом и у наших выпускников.