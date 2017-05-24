Александр Морозов: С уходом Лукашенко белорусы легко станут новыми европейцами 3 24.05.2017, 13:41

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Александр Морозов

Проживающий сейчас в Литве известный российский политолог Александр Морозов поделился своими впечатлениями от поездки в Беларусь.

По его словам, он пережил «совершенно новое восприятие», когда пересек границу Литвы и Беларуси.

Въехав в Беларусь со стороны Евросоюза, то есть из Литвы, по его словам, «попадаешь в как бы тоже в некую как бы «Россию», однако при этом Морозов полагает, что белорусы — домовитый, спокойный и доброжелательный народ, совершенно готовый для интеграции в Европу. О русских, считает Морозов, такого не скажешь. Если с уходом Лукашенко белорусы могут спокойно стать новыми европейцами, то россияне в случае смены ситуации в стране — нет.

«Я неоднократно въезжал в Беларусь из России. И вот впервые въехал со стороны Литвы. И пережил какое-то совершенно новое восприятие. Описать его очень трудно. По складу и темпераменту - эти русскоговорящие как бы не русские, а скорее как чехи - то есть очень спокойный, домовитый, доброжелательный славянский народ, совершенно готовый к интеграции в Европу.

То есть попросту обычный европейский народ, как чехи или даже поляки. И тут пронзает внезапное чувство: ты понимаешь, что с уходом Лукашенко, эти белорусы могут быстрее оказаться в Европе, чем русские с уходом Путина. Точнее сказать, белорусы могут оказаться новыми чехами, а русские - никогда. Потом я долго обдумывал это впечатление. Я хорошо помню, что такое впечатление на меня произвела Вологодская область и ее население. Вот эти вологжане - сменись власть - легко принимают любую форму. Они легко заходят в евроформат. И в то же время, когда вспоминаешь не менее русскую Белгородскую область, то отчетливо понимаешь, что там такая же история, только наоборот - сменись власть - эти белгородцы так и останутся какими-то - трудно это писать - но как бы советскими, не подлежащими никакому евроформату.

В общем, все это очень запутанные, но острые впечатления о том, что белорус - хоть завтра европеец, препятствие заключено в самой этой конкретной, временной власти, а вот с русскими - гораздо сложнее», - считает Морозов.