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Папа Римский призвал Дональда Трампа взять на себя роль миротворца

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  • 24.05.2017, 14:56
Фото: Getty Images

Встреча состоялась в Апостольском дворце Ватикана.

Трамп ответил, что будет помнить об этом, передает «Радио Свобода».

Кроме того, понтифик передал американскому лидеру копию своей энциклики о защите окружающей среды от последствий глобального изменения климата от 2015 года. Трамп обещал прочитать и подарил Франциску пять книг борца за гражданские права Мартина Лютера Кинга в первом издании.

Встреча состоялась в Апостольском дворце Ватикана.

В Рим Трамп прилетел из Израиля, где призвал стороны конфликта достичь компромисса ради мира.

Из Италии американский президент направится в Брюссель для переговоров с руководителями Европейского Союза и НАТО.

Затем он снова вернется в Италию, где в четверг примет участие в саммите «большой семёрки» на Сицилии.


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