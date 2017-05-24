Папа Римский призвал Дональда Трампа взять на себя роль миротворца 1 24.05.2017, 14:56

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Встреча состоялась в Апостольском дворце Ватикана.

Трамп ответил, что будет помнить об этом, передает «Радио Свобода».

Кроме того, понтифик передал американскому лидеру копию своей энциклики о защите окружающей среды от последствий глобального изменения климата от 2015 года. Трамп обещал прочитать и подарил Франциску пять книг борца за гражданские права Мартина Лютера Кинга в первом издании.

Встреча состоялась в Апостольском дворце Ватикана.

В Рим Трамп прилетел из Израиля, где призвал стороны конфликта достичь компромисса ради мира.

Из Италии американский президент направится в Брюссель для переговоров с руководителями Европейского Союза и НАТО.

Затем он снова вернется в Италию, где в четверг примет участие в саммите «большой семёрки» на Сицилии.