Ничего хорошего для Путина не произойдет 1 Игорь Яковенко

25.05.2017, 18:13

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ФОТО: ТАСС

Добра от Макрона правителю РФ ожидать не следует.

Я полагаю, что с учетом предыстории Макрона ничего хорошего для Путина на встрече Нормандской четверки не должно произойти, потому что Макрон шел на выборы и весь его политический генезис основан на признании российской агрессии, скажем так. Особенно это определилось после того, как Россия совершенно откровенно, с открытым забралом выступила на стороне его противника Ле Пен. Поэтому я думаю, что добра от Макрона Путину ожидать не следует.

С другой стороны, сам формат Нормандской четверки вряд ли может быть эффективным для какого-то серьезного изменения ситуации.

Одна из проблем заключается в том, что в этом формате нет Соединенных Штатов Америки. Тут есть безусловно проблема, связаная с тем, что Соединенные Штаты не хотят брать на себя ответственность за ситуацию в Украине и не хотят брать на себя ответственность за то, что происходит в связи с российской агрессией. Это конечно несколько снижает эффективность Нормандской четверки.

Я думаю главное, что должно произойти там – это подтверждение четкой и ясной позиции, что Россия – агрессор, что Россия полностью несет не себе ответственность за то, что происходит сейчас, за те жертвы на территории Украины. Вот это главное, я думаю, что это произойдет, вот это будет подтверждено.

Игорь Яковенко, obozrevatel.com