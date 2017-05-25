закрыть
25 мая 2017, четверг, 20:21
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Ничего хорошего для Путина не произойдет

1
  • Игорь Яковенко
  • 25.05.2017, 18:13
  • 3,097
ФОТО: ТАСС

Добра от Макрона правителю РФ ожидать не следует.

Я полагаю, что с учетом предыстории Макрона ничего хорошего для Путина на встрече Нормандской четверки не должно произойти, потому что Макрон шел на выборы и весь его политический генезис основан на признании российской агрессии, скажем так. Особенно это определилось после того, как Россия совершенно откровенно, с открытым забралом выступила на стороне его противника Ле Пен. Поэтому я думаю, что добра от Макрона Путину ожидать не следует.

С другой стороны, сам формат Нормандской четверки вряд ли может быть эффективным для какого-то серьезного изменения ситуации.

Одна из проблем заключается в том, что в этом формате нет Соединенных Штатов Америки. Тут есть безусловно проблема, связаная с тем, что Соединенные Штаты не хотят брать на себя ответственность за ситуацию в Украине и не хотят брать на себя ответственность за то, что происходит в связи с российской агрессией. Это конечно несколько снижает эффективность Нормандской четверки.

Я думаю главное, что должно произойти там – это подтверждение четкой и ясной позиции, что Россия – агрессор, что Россия полностью несет не себе ответственность за то, что происходит сейчас, за те жертвы на территории Украины. Вот это главное, я думаю, что это произойдет, вот это будет подтверждено.

Игорь Яковенко, obozrevatel.com


Мнение

У нас у всех есть шанс
У нас у всех есть шанс Наталья Радина
Не молчите!
Не молчите! Николай Статкевич
Абырвалг
Абырвалг
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС?
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС? Андрей Липницкий


Интервью

Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные