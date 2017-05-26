11 вещей, которым не надо верить на этикетках 26.05.2017, 15:27

Полки в супермаркетах буквально ломятся от всевозможных товаров, но выбрать из них подходящие бывает не так-то просто.

Ведь не все то, о чем заявлено на этикетке, соответствует действительности.

Издание AdMe.ru рассказало о маркетинговых уловках, которые заставляют нас совершать напрасные траты и покупать не самые полезные продукты.

Название включает в себя ингредиенты, которых в продукте почти нет

Фото: otzovik.com

То есть формально производитель вас не обманывает. Но есть колбасу с названием «Говяжья», в которой всего 2–3 % говядины, а остальное — мясо птицы механической обвалки (обрезки, пропущенные через пресс), не очень-то приятно. Хлеб, который заявлен как цельнозерновой, вполне может быть сделан из муки высшего сорта, а доля цельнозерновой в его составе будет очень небольшой.

Постные продукты

Фото: Maxfromhell/depositphotos.com/EAST NEWS

Некоторые продукты по умолчанию являются постными (горький шоколад, белый и черный хлеб, макароны). Так что стикер «Идеально для поста» на них не более чем уловка. Но иногда продукты, отмеченные как постные, могут таковыми и не быть. Например, мармелад, если для его приготовления использовали не растительный агар-агар, а желатин.

Поверхностно-активные вещества

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) содержатся в бытовой химии и опасны тем, что могут вызвать раздражение кожи, о чем производитель обязан указать на этикетке. Но зачастую оказывается, что самые вредные компоненты чистящих средств написаны очень мелким шрифтом и на таком фоне, что текст почти невозможно прочитать.

Детские продукты

Чтобы заставить людей с большей охотой покупать продукты, их можно обозначить как детские, а следовательно, безопасные. Для этого используются упаковки с изображением мультгероев и такие названия, как «Малыш», «Кроха». Но в некоторых таких продуктах содержатся компоненты, которые детям противопоказаны. Например, глутамат натрия, фосфаты, маргарин и чрезмерное количество сахара.

ГОСТ

Фото: perunica.ru

Современные ГОСТы превратились в маркетинговую уловку, ведь стандарты были сильно смягчены, дополнены и неоднократно переписаны, чем и пользуются производители. Например, если сгущенное молоко, сделанное по старому ГОСТу, не имело в своем составе растительных жиров, то теперь появился государственный стандарт, допускающий их использование.

«Без холестерина»

Фото: veggy.ru

Холестерин содержится в продуктах животного происхождения. Поэтому указывать на бутылке растительного масла «Без холестерина» нет никакого смысла, ведь его там не должно быть в любом случае. Это чистой воды маркетинговый ход, призывающий нас переплачивать за якобы более полезный продукт.

Названия-манипуляторы

Фото: irecommend.ru

Называя свои продукты «Деревенский», «По-домашнему», «Как у бабушки», производитель намекает, что они сделаны с любовью. Но название еще не гарантирует «домашнего» вкуса. Молоко в любом случае будет пастеризованным, а яркий желток «деревенских» яиц не всегда говорит о хороших условиях содержания кур — некоторые производители просто добавляют красители в корм.

Содержание витаминов

Фото: otzovik.com

Большинство продуктов сами по себе содержат витамины и микроэлементы, поэтому нет никакой нужды указывать их отдельно как нечто экстраординарное. Полезнее они совершенно точно не станут, зато это наверняка отразится на их цене. Ведь многие покупатели предпочтут «витаминное» молоко или растительное масло обычным, даже если за эти «витамины» придется доплатить.

Жирность продукта

Часто обезжиренные продукты содержат большое количество сахара — это делается для того, чтобы сохранить их вкус. А некоторые продукты питания и вовсе не должны иметь пониженного содержания жиров. Например, жирность качественного какао-порошка не может быть менее 15 % — это обусловлено наличием какао-масла, без которого продукт превращается в суррогат.

«Без сахара»

Фото: kievcena.com

Надпись «Без сахара» означает, что он заменен фруктозой, кукурузным сиропом или искусственным веществом наподобие аспартама. Причем количество этих заменителей может быть таким, что, пожалуй, настоящий сахар был бы безопаснее. Что касается аспартама, то его употребление противопоказано больным фенилкетонурией — об этом производители обязаны указывать на этикетке.

Маркировка «Эко»

Фото: protivkart.org

Производители настоящих экопродуктов обязаны иметь сертификат, подтверждающий, что они были сделаны с соблюдением всех стандартов. Но, к сожалению, пока такие правила действуют не во всех странах, чем и пользуются недобросовестные производители, размещая на своих вполне обычных товарах пометку «Эко» и искусственно завышая цену.