Коля Лукашенко возразил отцу: Ты не то делаешь 6 26.05.2017, 18:07

Фото: Reuters

Сын правителя Беларуси выступил против начала уроков в 9 утра.

Александр Лукашенко сегодня на встрече с учащимися «Молодежь. Взгляд в будущее» рассказал об учебе своего младшего сына Коли, передает БелТА.

По его словам, одним из любимых школьных предметов его сына является история. «И не потому, что я историк. А потому, что у него склад ума гуманитарный», — сказал он.

«Если вы думаете, что он у меня там особый ребенок, ничего подобного. Как все. В семь подъем, в восемь на занятиях, — сказал правитель. — Обычная школа, обычный ученик. Да, все понимают, что это сын президента. Но, слава богу, он не любит, когда на него внимания больше обращают, чем это нужно».

Говоря о школьных занятиях, диктатор выразил мнение, что не стоит перегружать учеников большим количеством уроков и слишком сложным материалом, равно как и непомерным объемом домашнего задания. «Иначе получим обратную реакцию. Особенно если дети не понимают сложность материала», — отметил он.

Александр Лукашенко также рассказал про реакцию Коли на инициативу о переносе начала уроков в школах на 9 часов: «Утром одно мнение я уже получил: ты не то делаешь, не надо в 9 часов. Как родители детей повезут? Это же не сын президента едет».

Как сообщалось, ранее правитель заявил, что уроки нужно начинать с 9 утра, так как его сын Коля спит на первом уроке.