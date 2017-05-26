Минчане отстаивают фруктовый сад, который хотят снести ради «Минск-Мира» 6 26.05.2017, 18:20

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Группа минчан пытается уберечь этот зеленый уголок от вырубки.

Будущий район «Минск-Мир» только начинает застраиваться жильем. Пока первые высотки прирастают этажами, экскаваторы крушат здания промзоны, а жители частного сектора готовятся к переезду. Вместе с усадебной застройкой под снос, очевидно, пойдет и старый фруктовый сад в районе улицы Вильямса, пишет «Онлайнер».

Немногочисленная группа минчан пытается уберечь этот зеленый уголок от вырубки.

— Это довольно старый и по-своему красивый фруктовый сад. Растут яблони, груши, черешня, есть березы. Раньше сад был закреплен за частью МЧС, за ним следили, обкашивали траву, — рассказала Людмила — минчанка, живущая в одной из ближайших многоэтажек. — Теперь часть МЧС и здания складов закрыты, сносить их будут в сентябре. Тогда же, наверное, должен исчезнуть и сад. А ведь он бы мог украсить собой новый район, стать местом отдыха его жителей. Есть прекрасный сад в Лошицком парке. Почему бы не сохранить такой же старый сад на Вильямса?

— Сначала я пыталась выяснить судьбу сада в администрации Октябрьского района. Там только удивились: мол, нет у них в планах никакого сада на Вильямса. Но как же нет, если он есть? — продолжает Людмила. — Затем было обращение в Минприроды. Пришел ответ, что территория, где растет столько деревьев, не является ни парком, ни сквером и на балансе местного «Зеленстроя» не состоит. В ответе сад упоминается как «озелененная территория», на которой планируется многоквартирная застройка.

Людмилу поддержали соседи, откликнулись активисты из других районов, выступающие за сохранение парков и скверов. Имеет ли смысл бороться за сад на Вильямса? Ответ чиновников предугадать несложно: наверняка они сошлются на прошедшее общественное обсуждение и утвержденный проект детального планирования района. Территория «Минск-Мира» включена в генплан города и будет застраиваться в соответствии с этим документом.

Сейчас между улицей Вильямса и железной дорогой сносят бывшие заводские здания. Территорию готовят для строительства Южной магистрали — новая дорога проляжет вдоль железки от улицы Володько до улицы Асаналиева.