Трамп на саммите G-7 призвал решить проблему КНДР 1 26.05.2017, 19:43

Дональд Трамп

По словам президента США, он готов поспорить, что проблема Северной Кореи будет решена.

Президент США Дональд Трамп заявил, что терроризм и Северная Корея возглавляют список проблем на повестке дня лидеров «Большой семерки», принимающих участие в саммите на острове Сицилия, который начался в пятницу, передает «Голос Америки».

Сидя рядом с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, президент США заявил, что на встрече «особое внимание будет уделено северокорейкой проблеме».

В то время, как терроризм продолжает оставаться центральной проблемой, которая будет обсуждаться в ходе двухдневного саммита, ядерная и ракетная программы КНДР представляют «большую проблему, проблему мирового масштаба», сказал Трамп, добавив, что «в конечном итоге, она будет разрешена».

«Она будет решена. Готов поспорить», – заявил глава Белого дома.

Торговля является одним из главных вопросов, который волнует коллег Трампа по «Большой семерке», собравшихся на саммит в курортном городе Таормина.

Они надеются добиться смягчения позиции Трампа по международной торговле и в отношении вопроса о климатических изменениях.

«У нас будет очень живая дискуссия о торговле. Мы будем говорить о том, что на самом деле означают свободные и открытые торговые отношения», – сказал прессе директор Национального экономического совета Гэри Коун в президентском самолете по дороге из Бельгии на Сицилию.

На открытии нового здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе президент США выступил с резкой критикой других лидеров Альянса. По его мнению, невыполнение странами-членами НАТО в полной мере финансовых обязательств на оборонные нужды – нечестно по отношению «к американскому народу и налогоплательщикам».

Помимо этого, между Трампом и другими лидерами существуют разногласия в отношении проблемы климатических изменений.

В ходе G-7 ожидаются «довольно горячие» переговоры о том, что Трамп должен выполнять обязательства по сокращению выбросов парникового газа, принятые на себя Вашингтоном в рамках Парижского климатического соглашения два года назад, сказал главный советник Трампа по экономическим вопросам Коун.

Во время президентской кампании, в ходе которой он не раз делал противоречивые заявления, Трамп назвал глобальное потепление «выдумкой».

G-7, напротив, в течение более десяти лет последовательно признавала угрозу изменения климата, однако представители американской делегации могут попытаться смягчить формулировки в заключительном протоколе саммита в Таормине.

Помимо США, в «Большую семерку» входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания. На саммите присутствуют и представители ЕС.

С 1997 по 2014 год в группу влиятельных и богатых государств, которая называлась, соответственно, «Большой восьмеркой», входила и Россия. Однако ее участие в этой структуре было приостановлено в связи с аннексией Крыма.

Чтобы снова стать членом «Большой восьмерки», России необходимо выполнить договоренности в рамках «Минских соглашений», которые, среди прочего, предполагают восстановление суверенитета Украины, заявил в среду госсекретарь США Рекс Тиллерсон.