закрыть
27 мая 2017, суббота, 8:56
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

BMW представила электроскутер будущего

  • 27.05.2017, 8:31

Немецкий автогигант продемонстрировал на выставке Villa d'Este прототип электромотороллера будущего.

В нем воплощены все передовые представления BMW о том, как будет выглядеть этот транспорт в будущем.

К сожалению, конкретных технических подробностей производитель не сообщает.

Электромотор установят над задним колесом, в нижней части поставят аккумулятор, а над ним — багажник, сообщают СМИ.

У Concept Link появится сенсорная панель, которая заменит привычную приборную доску. На руле предполагается установить сенсорные кнопки для управления функциями скутера.

Обратим внимание, что концепт - это только примерное, "желаемое" видение будущего той или иной новинки.


Мнение

Мужайтесь, люди, скоро осень!
Мужайтесь, люди, скоро осень! Ирина Халип
У нас у всех есть шанс
У нас у всех есть шанс Наталья Радина
Не молчите!
Не молчите! Николай Статкевич
Абырвалг
Абырвалг


Интервью

Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные