BMW представила электроскутер будущего
- 27.05.2017, 8:31
Немецкий автогигант продемонстрировал на выставке Villa d'Este прототип электромотороллера будущего.
В нем воплощены все передовые представления BMW о том, как будет выглядеть этот транспорт в будущем.
К сожалению, конкретных технических подробностей производитель не сообщает.
Электромотор установят над задним колесом, в нижней части поставят аккумулятор, а над ним — багажник, сообщают СМИ.
У Concept Link появится сенсорная панель, которая заменит привычную приборную доску. На руле предполагается установить сенсорные кнопки для управления функциями скутера.
Обратим внимание, что концепт - это только примерное, "желаемое" видение будущего той или иной новинки.