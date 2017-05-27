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Порошенко: G7 должна победить Россию или потерпеть катастрофу

  • 27.05.2017, 14:17

Президент Украины напомнил лидерам Большой семерки, что политика умиротворения не работает.

Россия не прекратит агрессию, пока ей не свяжут руки. Об этом говорится  в колонке президента Украины Петра Порошенко на сайте Politico.  

"G7 - клуб уважаемых стран и мировых лидеров, из которого исключили Россию - может четко ответить агрессору. Кремль не должен иметь возможности смыть кровь со своих рук и избежать ответственности за кражу Крыма и войну в Донбассе", - пишет Порошенко.   

Президент подчеркнул, что если Запад имеет серьезные намерения по установлению мира и порядка, он должен иметь ввиду - «восстановление нормальных отношений с Россией все еще проходит через Киев».

Порошенко на примере Второй мировой войны подчеркнул, что политика умиротворения с агрессорами не работает.


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