Порошенко: G7 должна победить Россию или потерпеть катастрофу 27.05.2017, 14:17

Президент Украины напомнил лидерам Большой семерки, что политика умиротворения не работает.

Россия не прекратит агрессию, пока ей не свяжут руки. Об этом говорится в колонке президента Украины Петра Порошенко на сайте Politico.

"G7 - клуб уважаемых стран и мировых лидеров, из которого исключили Россию - может четко ответить агрессору. Кремль не должен иметь возможности смыть кровь со своих рук и избежать ответственности за кражу Крыма и войну в Донбассе", - пишет Порошенко.

Президент подчеркнул, что если Запад имеет серьезные намерения по установлению мира и порядка, он должен иметь ввиду - «восстановление нормальных отношений с Россией все еще проходит через Киев».

Порошенко на примере Второй мировой войны подчеркнул, что политика умиротворения с агрессорами не работает.