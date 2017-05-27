БЖД не будет продавать билеты через интернет ночью 28 мая 27.05.2017, 16:16

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Фото с сайта rupoezd.ru

Это связано с возможными перерывами в работе ОАО «Банковский процессинговый центр».

Белорусская железная дорога не будет продавать билеты через интернет ночью 28 мая, сообщается на сайте БЖД.

С 1.30 до 5.00 28 мая покупка и возврат проездных документов в системе продажи через интернет БЖД будут недоступны. Это связано с возможными перерывами в работе ОАО «Банковский процессинговый центр» в период с 2.00 до 5.00.