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Появился список чинивших репрессии против белорусов весной 2017 года

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  • 28.05.2017, 9:54
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В список вошли более 250 судей, сотрудников милиции и спецслужб, которые участвовали в подавлении народных протестов.

Список, представленный на сайте bnknews.org, создан на основе данных белорусских правозащитников, а также активистов демократических организаций. Некоторые из его фигурантов принимали участие в репрессиях против мирных демонстрантов и журналистов в феврале — мае 2017 года.

Кто-то избивал и задерживал людей. Кто-то лгал в судах и подвергал пыткам участников протестов. Кто-то отправлял в тюрьмы и приговривал к выплате огромных штрафов. Кто-то рассказывали страшилки с экранов телевизоров и со страниц официальных газет.

Список, несмотря на то, что в нем сотни имен, неполный. Авторы проекта просят сообщать о тех именах, которые пропущены в нем, и высылать документальные подтверждения репрессий.

Ознакомиться с фамилиями в «черном списке» весны 2017 года можно тут.


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