CNN: Трамп намерен продать половину стратегического запаса нефти США 5 28.05.2017, 11:46

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Такие меры смогут принести значительную прибыль бюджету страны и пошатнуть мировые цены на «черное золото».

Президент США Дональд Трамп собирается продать половину стратегического нефтяного резерва, сообщает в воскресенье CNN (перевод – izvestia.ru).

Как уточняет телеканал, в качестве обоснования таких мер администрация главы государства назовет рост добычи «черного золота» на территории США.

По данным минэнерго страны, в ее хранилищах сейчас находится около 688 млн баррелей нефти. Этого запаса хватит стране на 149 дней, что превышает 90-дневный минимум, требуемый Международным энергетическим агентством (МЭА).

При этом продажа половины стратегического резерва сможет принести значительную прибыль бюджету страны, поскольку сейчас цены на нефть установились на уровне $50 за баррель, а запасы делались при ее средней цене в $29,70 за баррель.