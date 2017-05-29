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Ученые рассказали, почему надо выбросить ватные палочки для ушей

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  • 29.05.2017, 9:37
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Большинство людей даже не подозревает, что много лет ухаживали за собой и детьми неправильно.

Одной из неотъемлемых гигиенических процедур является чистка ушей, которая, по мнению родителей, необходима для полноценного развития малыша и поддержания его иммунной системы. Согласны ли врачи с таким утверждением и считают ли они чистку ушей необходимой, а главное полезной процедурой? Давайте рассмотрим наиболее распространенные ошибки родителей и врачебные рекомендации по уходу за ушками детей, пишет в соцсетях медицинский центр «Мединкус».

Большинство родителей, заботясь о здоровье своего ребенка, регулярно проводят гигиенические процедуры, но правильно ли они делают, стараясь очистить ушки малыша от серы? Врачи рекомендуют отказаться от глубокой чистки ушей и по возможности убирать только наружные выделения. Свою позицию они объясняют тем, что такая процедура будет менее травматичной и более полезной.

Кстати, среди медиков есть и другое мнение. Некоторые их них вообще предлагают отказаться от этой процедуры, аргументирую это тем, что человеческий организм склонен к самоочищению и прекрасно может обходиться без дополнительный помощи извне. Не стоит скептически относиться к таким предположениям, ведь на самом деле наш организм вырабатывает только то, что ему необходимо для полноценного существования. Сюда относиться и сера, вычищая которую, можно нанести немало вреда.

Учитывая рекомендации врачей, производители ушных ватных палочек для детей стали использовать в своей продукции специальные ограничители. Из-за низкой степени проникновения в ушко такое новшество понравилось не всем родителям. Но врачи утверждают, что даже такая длина способна нанести вред нежному ушку малыша, а именно повредить барабанную перепонку и слуховой проход.

Мнение о том, что отказ от чистки ушей может привести к различного рода заболеваниям, по утверждению врачей, является полной глупостью. Медицинский опыт говорит о том, что дети чересчур «чистоплотных» родителей чаще страдают от отита. Это связано с тем, что ушная сера является своего рода защитой от воспалительных процессов и простуд, ведь только благодаря ей в ушко ребенка не может проникнуть жидкость.

«Если отказаться от чистки ушей, то вскоре у ребенка образуются серные пробки» — скажете вы. На самом же деле, по медицинским наблюдениям, серные пробки образуются не от нечистоплотности, а от того, что неправильная чистка проталкивает серу глубже и, как следствие, приводит к болевым ощущениям и временной глухоте. Медики рекомендуют в таких случаях сразу же обращаться к врачу, который безболезненно и безопасно ликвидирует образовавшиеся пробки и даст квалифицированные рекомендации по уходу за ушками ребенка.

Как видите, не всегда чрезмерная чистоплотность дает положительные результаты, поэтому нужно следовать рекомендациям врачей и без фанатизма относиться к гигиеническим процедурам. Итак, что советуют врачи? Во-первых, вату нужно заменить марлей, так как ее кусочки могут оставаться к ухе и вызывать раздражение. Во-вторых, удалять нужно только ту серу, которая скопилась на выходе, и аккуратными движениями очищать ушную раковину.


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