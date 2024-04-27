Полковник ВСУ: В течение трех дней россиян в Крыму ждет «сюрприз» 27.04.2024, 10:45

3,364

Украина масштабировала свои ударные возможности.

С получением дальнобойных средств поражения от союзников Украина будет масштабировать свои ударные возможности. Среди первых целей, вероятно, будет временно оккупированный полуостров Крым.

Об этом «24 Каналу» заявил полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

Крыму приготовиться

В Крыму в последние дни было неспокойно. Сообщают, что в районе Сак «гремело». На временно оккупированном полуострове врага охватила паника после передачи ракет ATACMS от США на 305 километров. К тому же The New York Times написало, что эти ракеты дальнего радиуса действия предназначены именно для Керченского моста.

Свитан объяснил: когда там работала ракета ADM-160 MALD, которая используется как препятствие для ПВО, вызывая на себя огонь, в это время ДРЛС и беспилотники обнаруживали вражеские ЗРК на полуострове.

«Поэтому россияне прекрасно понимают, что в ближайшее время будет нанесен удар по Крыму, по стационарным военным целям, там их более 150. Это именно задача для баллистических ракет типа ATACMS с 300 километров дальности. В течение трех суток, вероятно, может быть нанесен удар», – подчеркнул Свитан.

Особенно тревожно в это время должно быть Сакам и Новофедоровке, в которых расположены центры управления врага.

Еще в 2022 году украинские ракеты «Гром» отминусовали там эскадрилью самолетов, но до сих пор пункт управления там остался. Несколько месяцев назад Украина повторно также ликвидировала там серьезное количество командного состава. Однако до сих пор там стоит система управления российской авиацией, в том числе и морской. Также там расположены военные склады, которые просто невозможно переместить.