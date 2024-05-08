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«Часто слышу, что рожают из-за квартиры»

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  • 8.05.2024, 11:25
«Часто слышу, что рожают из-за квартиры»
иллюстративное фото

Мать четверых детей рассказала правду о многодетных семьях в Беларуси.

Многодетная читательница сайта Charter97.org из Минской области рассказала, как на ее семью повлияли нововведения властей по семейному капиталу:

— Когда у нас появился третий ребенок, нам насчитали семейный капитал, сейчас у нас уже четверо детей, и это нелегкая задача для нашей семьи — всех накормить, одеть и дать образование. Такой популистский шаг государства, когда лукашисты на каждом углу кричат, что заботятся о многодетных семьях. Эти виртуальные деньги мы якобы имеем, но практически воспользоваться ими не можем. Вот такая она, политика. Забрать те деньги я смогу, когда младшему из детей исполнится 18 лет.

Скажите мне, зачем мне тогда будут нужны эти деньги? Детей же мне кормить надо сегодня, а не через 18 лет.

Часто из-за своей многодетности слышу упреки, мол, рожают ради квартиры, а после жалуются, что тяжело. Я всегда таким злопыхателям отвечаю, что мы живем в доме, на который заработал и своими руками построил мой муж. А большая семья — это наша позиция. Для этого муж вынужден работать водителем в Германии, так как заработать на семью в Беларуси просто нереально.

Последний год на нашу семью повесили еще и повышенные коммунальные услуги, потому что муж мой «тунеядец». Вот такая забота о многодетных!

Воспользоваться же капиталом я и до сих пор не могла, так как дом наш большей площади, чем положено по их документам, потратить их на лечение не было нужды.

А после «новаций», что папа должен работать в Беларуси, эти деньги еще больше стали иллюзией.

По этому поводу вспомнилась мне история моей матери, которая при советской власти положила нам с братом по 1000 советских рублей: мол, как исполнится 18 лет, мы уже будем иметь приличные деньги для жизненного старта. Так вот, с того старта я по наступлению совершеннолетия купила себе булочку. Очевидно, что эта история взяла следующий виток.

Кстати, в Польше моя подруга берет не виртуальные, а реальные деньги — 200 долларов ежемесячно на каждого ребенка. И быть многодетной семьей не обязательно. Вот такая забота в действии.

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