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На известного российского доносчика написали донос и завели дело

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  • 8.05.2024, 11:37
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На известного российского доносчика написали донос и завели дело

За «дискредитацию» армии.

На серийного российского доносчика Тимура Булатова составили протокол о «дискредитации» армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Дело появилось в картотеке Тверского районного суда Москвы, обратила внимание «Медиазона».

По административной статье о «дискредитации» армии Булатову грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Что стало поводом для составления протокола, неизвестно. В МВД официального комментария на момент написания новости не появлялось.

Сам Булатов сказал «Медиазоне», что ему ничего не известно о протоколе. Доносчик также усомнился в существовании административного дела.

«Где я, а где дискредитация? Я был на Донбассе в 2015 году, положил четверых американских инструкторов!» — заверил Булатов. Он уточнил, что ему «звонили из Москвы». Гомофоб выразил уверенность, что звонившие «разберутся» и «выкинут [этот протокол]».

В комментарии телеграм-каналу «Осторожно, новости» Булатов предположил, что дело могли возбудить после обращения сторонников создательницы запрещенной в России партии «Воля» Светланы Лады-Русь (Пеуновой), на которую он сам писал доносы.

Телеграм-канал также утверждает, что неделю назад Булатова вызвали на опрос, но он проигнорировал приглашение.

Булатов поддержал полномасштабное вторжение в Украину. 1 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге Булатов за рулем автомобиля Dodge с буквой Z на капоте врезался на перекрестке в Hyundai и Lexus. Доносчика арестовали на десять суток за вождение без прав. По данным «Фонтанки», Булатов в тот вечер был в нетрезвом состоянии.

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