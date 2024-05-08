Суперкомпьютер предсказал будущее человечества 10 8.05.2024, 11:54

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Перспективы не очень радужные.

Ученые из Бристольского университета (Великобритания) при помощи компьютерного моделирования смогли просчитать, когда исчезнет жизнь на Земле и что послужит тому причиной, передает MSN.

Если Солнце взорвется, то это уничтожит все планеты вокруг него, однако ученые считают, что человечество может погибнуть по иным причинам и задолго до взрыва. Одной из таких причин, по их мнению, являются климатические изменения. Многие исследователи пытаются нивелировать усиливающееся воздействие на нашу планету солнечного излучения. Однако на самом деле эффективное решение пока не найдено.

Изменения климата продолжают прогрессировать, угрожая таянием ледников, в результате чего сотни тысяч метров береговой линии уйдут под воду. Согласно новому компьютерному моделированию, конец человечества может наступить всего через 250 миллионов лет, если климатические проблемы останутся на том же уровне, что и сегодня.

Моделирование было проведено с помощью суперкомпьютера с использованием различных данных, касающихся сегодняшних климатических условий на Земле, химического состава океанов, состояния тектонических плит и биологии. Расчеты показали, что через 250 миллионов лет атмосфера Земли будет перенасыщена углекислым газом (CO2).

В сочетании с постоянно повышающейся температурой, это сделает Землю неспособной поддерживать многие формы жизни, включая и человеческую. Также будет невозможно выращивать фрукты, овощи, злаки и пр. Планета лишится достаточного количества воды и источников пищи для млекопитающих, что приведет к вымиранию видов.

Моделирование предполагает, что температурной нормой станут показатели от +40 до +50 градусов по Цельсию. Это повлияет на повышение уровня влажности, что сделает Землю еще более непригодной для жизни.