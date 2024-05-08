Одиночество Путина 6 8.05.2024, 12:26

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Фото: Getty Images

Глава Кремля после «инаугурации» не вышел к «обычным людям», а его речь уменьшилась сразу на треть.

«Инаугурация» Владимира Путина в этот раз сильно отличалась от того, что показывали зрителям в 2018 году, обратил внимание Telegram-канал «Можем Объяснить».

«Инаугурационная» речь Путина стала сильно меньше. В этом году она состояла из 705 слов, а в 2018-м — из 1101 слова. В ней больше не звучало слово «мир», как шесть лет назад («Считаю смыслом всей своей жизни сделать все для России, для ее настоящего и будущего – мирного и процветающего», говорил тогда Путин).

«Любимая ведущая Путина» больше не комментирует инаугурацию. В 2018 приведение Путина к присяге комментировали ведущая программы «Время» Екатерина Андреева и ведущий «Вестей» Сергей Брилев. А в этом году их сменили Екатерина Березовская с Первого канала и Эрнест Мацкявичюс с «России 1». Березовская ведет уже второе значимое мероприятие с участием Путина за полгода — до этого она вела «Прямую линию».

Впервые телетрансляция инаугурации Путина включала в себя молебен. Эта часть церемонии была и в прошлые годы, но всегда оставалась за кадром (до нее допускали лишь фотослужбы, без видео). Так режиссеры трансляции, видимо, пытались увеличить ее хронометраж, чтобы избежать фраз в прессе о том, что церемония стала короче. На самом деле в этом году церемония инаугурации (с момента внесения штандартов и до ухода Путина на молебен) церемония длилась около 50 минут — как и в 2018-м.

Молебен заменил выход Путина к своим сторонникам. В 2018 году сразу после церемонии инаугурации хозяин Кремля спустился по ступенькам Большого кремлевского дворца и подошел к своим сторонникам. Он пообщался с молодыми людьми и сфотографировался с ними.

«Это уже не инаугурация, а церемония восхождения на престол. Тут без Господа не обойтись. Дальше он будет бессрочно править уже без инаугураций. Хотя, как оптимист, лично я надеюсь, что и до конца этого срока он не досидит», — считает писатель и публицист Дмитрий Быков.