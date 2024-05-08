закрыть
8 мая 2024, среда, 13:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Одиночество Путина

6
  • 8.05.2024, 12:26
  • 3,206
Одиночество Путина
Фото: Getty Images

Глава Кремля после «инаугурации» не вышел к «обычным людям», а его речь уменьшилась сразу на треть.

«Инаугурация» Владимира Путина в этот раз сильно отличалась от того, что показывали зрителям в 2018 году, обратил внимание Telegram-канал «Можем Объяснить».

«Инаугурационная» речь Путина стала сильно меньше. В этом году она состояла из 705 слов, а в 2018-м — из 1101 слова. В ней больше не звучало слово «мир», как шесть лет назад («Считаю смыслом всей своей жизни сделать все для России, для ее настоящего и будущего – мирного и процветающего», говорил тогда Путин).

«Любимая ведущая Путина» больше не комментирует инаугурацию. В 2018 приведение Путина к присяге комментировали ведущая программы «Время» Екатерина Андреева и ведущий «Вестей» Сергей Брилев. А в этом году их сменили Екатерина Березовская с Первого канала и Эрнест Мацкявичюс с «России 1». Березовская ведет уже второе значимое мероприятие с участием Путина за полгода — до этого она вела «Прямую линию».

Впервые телетрансляция инаугурации Путина включала в себя молебен. Эта часть церемонии была и в прошлые годы, но всегда оставалась за кадром (до нее допускали лишь фотослужбы, без видео). Так режиссеры трансляции, видимо, пытались увеличить ее хронометраж, чтобы избежать фраз в прессе о том, что церемония стала короче. На самом деле в этом году церемония инаугурации (с момента внесения штандартов и до ухода Путина на молебен) церемония длилась около 50 минут — как и в 2018-м.

Молебен заменил выход Путина к своим сторонникам. В 2018 году сразу после церемонии инаугурации хозяин Кремля спустился по ступенькам Большого кремлевского дворца и подошел к своим сторонникам. Он пообщался с молодыми людьми и сфотографировался с ними.

«Это уже не инаугурация, а церемония восхождения на престол. Тут без Господа не обойтись. Дальше он будет бессрочно править уже без инаугураций. Хотя, как оптимист, лично я надеюсь, что и до конца этого срока он не досидит», — считает писатель и публицист Дмитрий Быков.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Настоящую инаугурационную речь за Путина произнес Лукашенко
Настоящую инаугурационную речь за Путина произнес Лукашенко Владимир Пастухов
Главная проблема Путина
Главная проблема Путина Владимир Фесенко
Шесть сценариев завершения войны для Путина
Шесть сценариев завершения войны для Путина Дмитрий Чернышев
Всемирный день свежего воздуха
Всемирный день свежего воздуха Ирина Халип