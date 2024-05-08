Politico: Три решительных шага помогут Киеву одержать победу над армией РФ 2 8.05.2024, 12:05

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Одной только помощи Запада недостаточно.

Того, чем Запад помогает Украине, будет недостаточно для победы, необходимо выполнить еще три пункта. Без четкой стратегии США и постоянных поставок оружия со стороны Запада армия Путина может отпраздновать победу в Украине, считает военно-политический эксперт Марк Киммит.

Чтобы Киев добился ощутимых результатов в борьбе с Путиным, необходимо выполнить три условия, пишет издание Politico.

Во-первых, Запад должен дать добро использовать их оружие не только по всей линии фронта, но и бить по территории РФ.

Во-вторых, Запад обязан выдать Украине все свои запасы оружия и боеприпасов. Если США и НАТО не хотят ввязываться напрямую в войну против РФ, не хотят посылать своих солдат в Европу, то придется выделить еще больше оружия, тем более что с 2023 года Путин перевел экономику РФ на «рельсы войны».

В третьих, США должны стать настоящим лидером, чтобы повести за собой союзников. При этом Белый дом должен каждый день напоминать американцем, что повлечет за собой поражение Украины.

«Запад уже много лет подвергается российской пропаганде и психологической войне, но у нас есть столь же надежный набор инструментов, и пришло время использовать их в полной мере», - заявил Киммит.

Путин до сих пор верен словам Толстого, который заявил, что «время и терпение - мои самые лучшие воины».

Одного лишь решения Конгресса относительно новой военной помощи Украине будет недостаточно.

Пришло время «ослабить наручники» Зеленскому, дать больше оружия и напомнить Путину, что Украина ему не достанется.