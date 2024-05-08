Украинскому олигарху Коломойскому предъявили обвинение в организации заказного убийства 5 8.05.2024, 12:14

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Бизнесмен якобы «заказал» директора юридической компании.

Украинские равоохранители предъявили олигарху Игорю Коломойскому еще одном обвинение — в организации заказного убийства, сообщает Офис генерального прокурора Украины.

«При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора известному бизнесмену, подозреваемому в легализации имущества, полученного мошенническим путем, сообщено о подозрении в совершении еще одного преступления, связанного с организацией заказного убийства (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 УК Украины)», — сообщил Офис генпрокурора 8 мая.

Статья 27 (ч. 4) признает человека «подстрекателем» — то есть лицом, которое уговорами, подкупом, угрозой, принуждением или иным образом склонило другого соучастника к совершению уголовного преступления.

Статья 15 (ч. 3) указывает на завершенное «покушение на совершение уголовного правонарушения», которое однако не было закончено в силу определенных причин.

Статья 115 (ч. 2, подпункты 11−12) указывает на умышленное убийство, совершенное по заказу и по предварительному сговору группой лиц — карается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы.

В сообщении не указывается фамилия Коломойского, однако агентство «Интерфакс-Украина» сообщает, что речь идет именно о нем.

Следствие считает, что бизнесмен «исходя из мотивов личной мести» заказал убийство директора одной из юридических компаний — за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества.

Как рассказали в Офисе генпрокурора, подозреваемый привлек членов банды, которая «специализировалась» на совершении тяжких и особо тяжких преступлений, включая физическую расправу с конкурентами.

Члены банды совершили нападение на директора одной из юридических компаний. Жертве были нанесены удары и ножевые ранения в жизненно важные органы.

«В то же время это преступление не было доведено до конца по причинам, которые не зависели от воли членов банды», — сообщают в генпрокуратуре.

Сейчас прокуроры и следователи проводят неотложные следственные и процессуальные действия, чтобы разоблачить всех лиц, причастных к совершению преступления.

Подозреваемый бизнесмен Игорь Коломойский находится под стражей.