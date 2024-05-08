закрыть
8 мая 2024, среда, 13:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Двух белорусов выбрали на драфте USHL

  • 8.05.2024, 11:45
Двух белорусов выбрали на драфте USHL
Ярослав Брызгалов

Хоккеисты сыграют в главной юниорской лиге США.

17-летний белорусский нападающий Ярослав Брызгалов был выбран командой «Де-Мойн Бьюкканерс» в 15-м раунде, под 215-м номером на драфте USHL [главная юниорская лига США], пишет belarushockey.

Минувший сезон Ярослав проводил в составе юниорской сборной Беларуси в высшей лиге. Брызгалов провел 52 встречи и отметился 69 (21+48) результативными баллами при показателе полезности «+44», а также стал третьим бомбардиром высшей лиги по итогам регулярки. 

В плей-офф форвард сыграл в 15 матчах и набрал 18 (8+10) очков при показателе полезности «+3». Примечательно, что в сезоне-2023/24 Брызгалов не пропустил ни одной игры.

«Де-Мойн» стал седьмым в Западной конференции в регулярке USHL и не вышел в плей-офф лиги. Примечательно, что за эту команду в минувшем сезоне выступал белорусский нападающий Илья Протас.

18-летний белорусский нападающий Арсений Ковгореня был выбран под 359-м номером на драфте USHL командой «Грин-Бей».

В минувшем сезоне Betera-Экстралиги Ковгореня выступал в минской «Юности». На его счету 31 (19+12) балл в 55 матчах с учетом нокаут-раунда Кубка Президента. Его признали лучшим молодым игроком сезона-2023/24 Betera-Экстралиги.

В высшей лиге Арсений защищал цвета «Юниора». Набрал 9 (4+5) очков в 7 матчах и добрался до золотых медалей. Сейчас он находится в расположении сборной Беларуси.

«Грин-Бей» стал третьим в Восточной конференции в регулярке USHL и дошел до 1/4 финала плей-офф лиги. В сезоне-2022/23 за эту команду выступал белорусский защитник Артем Левшунов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Настоящую инаугурационную речь за Путина произнес Лукашенко
Настоящую инаугурационную речь за Путина произнес Лукашенко Владимир Пастухов
Главная проблема Путина
Главная проблема Путина Владимир Фесенко
Шесть сценариев завершения войны для Путина
Шесть сценариев завершения войны для Путина Дмитрий Чернышев
Всемирный день свежего воздуха
Всемирный день свежего воздуха Ирина Халип