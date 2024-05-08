Двух белорусов выбрали на драфте USHL 8.05.2024, 11:45

Ярослав Брызгалов

Хоккеисты сыграют в главной юниорской лиге США.

17-летний белорусский нападающий Ярослав Брызгалов был выбран командой «Де-Мойн Бьюкканерс» в 15-м раунде, под 215-м номером на драфте USHL [главная юниорская лига США], пишет belarushockey.

Минувший сезон Ярослав проводил в составе юниорской сборной Беларуси в высшей лиге. Брызгалов провел 52 встречи и отметился 69 (21+48) результативными баллами при показателе полезности «+44», а также стал третьим бомбардиром высшей лиги по итогам регулярки.

В плей-офф форвард сыграл в 15 матчах и набрал 18 (8+10) очков при показателе полезности «+3». Примечательно, что в сезоне-2023/24 Брызгалов не пропустил ни одной игры.

«Де-Мойн» стал седьмым в Западной конференции в регулярке USHL и не вышел в плей-офф лиги. Примечательно, что за эту команду в минувшем сезоне выступал белорусский нападающий Илья Протас.

18-летний белорусский нападающий Арсений Ковгореня был выбран под 359-м номером на драфте USHL командой «Грин-Бей».

В минувшем сезоне Betera-Экстралиги Ковгореня выступал в минской «Юности». На его счету 31 (19+12) балл в 55 матчах с учетом нокаут-раунда Кубка Президента. Его признали лучшим молодым игроком сезона-2023/24 Betera-Экстралиги.

В высшей лиге Арсений защищал цвета «Юниора». Набрал 9 (4+5) очков в 7 матчах и добрался до золотых медалей. Сейчас он находится в расположении сборной Беларуси.

«Грин-Бей» стал третьим в Восточной конференции в регулярке USHL и дошел до 1/4 финала плей-офф лиги. В сезоне-2022/23 за эту команду выступал белорусский защитник Артем Левшунов.