Провалы Тертеля 7 Марк Дзюба

8.05.2024, 12:10

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Иван Тертель

Председатель белорусского КГБ вновь наделал шума своими высказываниями.

Имя главы КГБ Ивана Тертеля попало в белорусские и зарубежные новостные ленты после его выступления 25 апреля на «Всебелорусском народном собрании». Во-первых, Тертель заявил, что якобы Литва готовится нанести удары по белорусской территории боевыми дронами.

Представитель Вооруженных сил Литвы Гинтаутас Чюнис прокомментировал высказывание главы КГБ словами «это бред» и «эти заявления вызывают у меня только улыбку».

Более серьезные последствия имело другое высказывание Тертеля – о том, что якобы белорусские добровольцы в Украине «своим логовом избрали киевские больницы по адресу Богатырская 30 и 32, где фактически спрятались за спину больных детей».

Украинские власти от греха подальше решили эвакуировать детей и взрослых пациентов. В СБУ слова Тертеля назвали «информационно-психологической спецоперацией» (ИПСО), которая «играет на руку РФ».

У украинской стороны, безусловно, есть основания так считать. Можно также предположить, что глава КГБ пытался произвести эффект на аудиторию «ябатек». Но если проследить историю высказываний Тертеля, то возникают огромные сомнения насчет эффективности его ораторского искусства и влиянии на слушателей.

Публичная история Тертеля началась в июне 2020 года, когда, будучи откомандированным в комитет госконтроля, он занялся арестом Виктора Бабарико и заявил, что за ним стоят «кукловоды»: «Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в «Газпроме», а может быть, и выше».

Это смехотворное высказывание Тертелю напомнили спустя полгода, когда он уже в качестве главы КГБ выступил перед рабочими «Гродно-Азота». Силовик не смог выкрутиться, пообещав: «Кукловодов русских вы увидите, товарищ Бабарико пойдет в суд, все это будет гласно и открыто».

Ни первое («кукловодов увидите»), ни второе («все будет гласно и открыто»), конечно, не сбылось. И дальше Тертель продолжил делать заявления, словно не задумываясь, как может развиваться ситуация дальше.

После задержания Романа Протасевича глава КГБ безапелляционно отметил: «Неоспоримо, что данное лицо в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наемника, участника кровавых событий в составе печально известного батальона «Азов», связанных с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины».

Впоследствии не только выяснится, что Протасевич не воевал, но и окажется, что «террорист» может спокойно гулять по минским улицам.

В октябре 2022 года Тертель вновь опростоволосился. В тот период он высокомерно заявил: «Я, честно говоря, разочарован в оценках украинской разведки. Если это действительно их выводы, то профессионализм наших зарубежных, в данном случае, коллег вызывает серьезные сомнения».

И вот какой прогноз дал глава КГБ: «Если РФ качественно проведет мобилизацию, обеспечит свою группировку техническими средствами и передовыми вооружениями, то боевые действия вступят в ключевую фазу. По нашим оценкам, в период ноября этого года до февраля следующего будет переломный момент».

Переломный момент действительно наступил. Только совсем не тот, который прогнозировал Тертель. В ноябре россияне вынуждены были отступить из Херсона – самого крупного города, захваченного ими после нападения на Украину. Так что здесь с прогнозом главы КГБ совсем уж смешно получилось.

Цена слов главы КГБ, очевидно, очень невелика.

Марк Дзюба, «Салiдарнасць»