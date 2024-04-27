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Дочь известного российского путиниста навсегда отреклась от своего отца

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  • 27.04.2024, 10:38
  • 6,444
Дочь известного российского путиниста навсегда отреклась от своего отца

Актриса Мария Машкова сделала громкое заявление.

Российская актриса Мария Машкова, эмигрировавшая в Америку, рассказала, что больше не думает о своем отце и не переживает относительно отношений с ним после того, как он призывал ее покаяться за осуждение войны в Украине и вернуться в Россию.

В одном из интервью она сказала, что не будет инициировать встречу со своим родным человеком:

«Прошел этот период. Я почти сорок лет инициировала встречи, хотела, чтобы он был в моей жизни. А сейчас нет. Просто он остался таким молодым, усатым, классным парнем, моим папой в районе 23-24 лет. Для меня он такой. Но встречаться с ним... Я не могу пока представить такую инициативу ни с его стороны, ни с моей. Зачем?»

Стоит отметить, что Мария в первые дни полномасштабного российского вторжения осудила преступный режим Кремля и выразила поддержку украинцам.

Интересно, что в Харькове жила сестра Машковой, однофамилица президента Украины Владимира Зеленского.

А вот Владимир Машков с 24 февраля 2022 года наоборот поддерживает диктатора Владимира Путина.

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