Белорусы на майские массово рванули за границу 8.05.2024, 20:01

Что происходит в пунктах пропуска.

В пунктах пропуска на выезде из Беларуси в ЕС 8 мая выросли очереди. Об этом свидетельствуют и очевидцы и Госпогранкомитет, передает «Зеркало».

Что происходит с очередями в пунктах пропуска по данным на 19.00 на выезд из Беларуси?

Вероятно, многие решили устроить себе большие выходные: напомним, 9 мая в Беларуси выходной, 10 мая (в пятницу) — рабочий день, а потом — четыре дня выходных (11, 12, 13 и 14 мая).