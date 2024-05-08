Минчанка выгуливала удава прямо во дворе 4 8.05.2024, 19:47

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Змея теперь звезда соцсетей.

Пинские ужи? Забудьте. Вчера в Instagram завирусилось куда более эпичное видео, снятое в одном из дворов на столичной улице Некрасова: на нем девушка выгуливает большого удава.

Змея спокойно себе греется на траве, но как только слегка высовывается на тротуар, девушка аккуратно отодвигает ее ногой обратно. Вся эта картина выглядит настолько обыденно, что в соцсетях даже особенно не удивляются. «Нормально, пусть пупсик погуляет. Не думаю, что стремительно на кого-то набросится, как собака без намордника», — пишут в комментариях. Ну и шуток про «типичную прогулку с моей бывшей» тоже хоть отбавляй.

Хозяйкой удава оказалась минчанка Александра Сорока. Она рассказала Onlíner, что питомца зовут Сэм и живет он у нее достаточно давно — 10 лет. Гулять змея очень любит: девушка выносит Сэма во двор в теплое время года, когда жарко и земля прогрета — обычно в обед или по вечерам.

Конечно, главный вопрос: как реагируют прохожие? Александра говорит, что удава все очень любят. «Мамы с детьми подходят, с собаками тоже подходят. Все просят погладить и сфотографировать. Сначала, конечно, секундный шок, но потом все идут его тискать. Он у меня добряк, всю жизнь растет с животными, ко всем относится нейтрально».

Судя по всему, охоте Сэм действительно больше предпочитает расслабленный отдых. Девушка поделилась еще одним видео со дня уже знаменитой прогулки: на нем удава самого едва не пришлось спасать от вороны.