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Минчан попросили два дня не посещать популярные места отдыха

  • 27.04.2024, 10:41
  • 3,582
Минчан попросили два дня не посещать популярные места отдыха

В чем причина?

Популярные у минчан зеленые зоны Фрунзенского района 29 апреля будут обрабатывать от клещей. В этот день, а также 30 апреля минчан просят не посещать эти территории, сообщили БелТА в администрации Фрунзенского района столицы.

Противоклещевые мероприятия проведут в парке «Тивали», лесопарке «Медвежино», в зеленом массиве по улице Пономаренко и на озелененной территории в границах улиц Семеняко — Лосика.

В этом году в столице первый укус клеща зарегистрирован в конце февраля в лесополосе около 10-й больницы. На основании многолетних полученных данных в Минске пик численности иксодовых клещей приходится на апрель — май.

Чаще присасывание происходит в лесу, сельской местности и на загородных дачных участках.

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