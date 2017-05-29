Как минчанин попытался вернуть налог на «тунеядство» 29.05.2017, 10:44

В налоговой заявили, что декрет №3 продолжает действовать и официальных документов на его отмену до сих пор нет.

Иван заплатил налог на «тунеядство», ему начислили 265 рублей. Говорит, что после заявления Лукашенко отправился в налоговую. И вот уже третий месяц пытается вернуть деньги. В налоговой говорят, что декрет №3 продолжает действовать и каких-то официальных документов на его отмену до сих пор нет, пишет onliner.by.

— Так получилось, что в 2015 году я не отработал положенные 183 дня, уже позже оформился как ИП, — объясняет борисовчанин Иван. — Налоговая выставила мне сумму в 265 рублей. В январе я их заплатил. В марте услышал слова Лукашенко о том, что заплатившим деньги вернут. Позвонил в налоговую, там говорят: «Ничего не знаем, официальных документов нет, ждите новый указ». То есть официально сейчас действует декрет №3.

— Если бы сейчас вернул те заплаченные деньги, то даже выиграл бы к курсу доллара, — добавляет парень. — Я ж платил при курсе больше 1,9 рубля. Сейчас, глядишь, выигрываю $10. Но пока это все только разговоры. Все равно не ясно, что дальше.

Жестких сроков нет, когда будут готовы — вопрос

Журналисты попытались узнать, на какой стадии сейчас процесс работы над изменениями в декрет. В «палате представителей», которая обязательно должна рассмотреть и одобрить изменения до подписания их белорусский правителем, заявили: никаких документов по поводу декрета №3 к ним не поступало.

— В «палате» их нет, — лаконично ответили в пресс-службе.

Министерство труда и социальной защиты добавляет: над проектом изменений до сих пор работает межведомственная рабочая группа, созданная при Совете министров.

В ней 30 человек, включая министров труда и социальной защиты Инну Костевич, по налогам и сборам Сергея Наливайко, экономики Владимира Зиновского, образования Игоря Карпенко, финансов Владимира Амарина. Также в рабочую группу вошли министры жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов, транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак и связи и информатизации Сергей Попков. Руководит ею заместитель премьер-министра Василий Жарко.

— Сейчас межведомственная группа плотно работает, — объяснили в пресс-службе министерства. — Каких-то жестких сроков у комиссии нет, поэтому, как только документ появится, сразу же сообщим.

Сработает ли принцип «закон обратной силы не имеет» для изменений в декрет о «тунеядцах»?

Поскольку сейчас действует первоначальный текст декрета №3, то выходит, что всех незаплативших автоматически могут привлечь к административной ответственности. А это статья 10.3 «Неуплата или неполная уплата суммы налога, сбора (пошлины), таможенного платежа» Кодекса об административных правонарушениях. Сумма штрафа по этой статье — от 46 до 92 рублей.

— Да, в законодательстве ничего не изменилось, — объясняет адвокат Сергей Зикрацкий. — Формально с юридической точки зрения налоговые органы вполне законно в любой момент могут инициировать принудительное взыскание сбора и привлечение к административной ответственности. Полагаю, что сейчас МНС просто ждет изменений и поэтому не инициирует принудительное взыскание.

Что касается принципа «закон обратной силы не имеет», то у нас в законодательстве существует следующий общий подход: если нормативный правовой акт ухудшает положение граждан, то он не имеет обратной силы. То есть если нормативно-правовой акт вводит налог, сбор и так далее, то его нельзя применять к предыдущему периоду.

Но если нормативно-правовой акт улучшает положение граждан, то он может иметь обратную силу. И здесь все зависит от того, как этот момент будет прописан в нормативно-правовом акте. Если в декрет внесут изменения и какая-то категория граждан будет освобождена от сбора, то только с того момента, как эти изменения вступят в силу. А значит, налоговые смогут взыскивать задолженность за предыдущие периоды.

При этом в декрете может быть прописано, что эти нормы распространяются в том числе на правоотношения, которые возникли с момента, когда был принят декрет №3. В этом случае уже заплатившие сбор смогут потребовать его возврата. Поэтому все будет зависеть от формулировок в декрете.

По последней статистике, которую объявило Министерство по налогам и сборам, всего они направили 440 тысяч извещений потенциальным «тунеядцам». Сбор заплатили 34,1 тысячи белорусов. С учетом скидок, они внесли 10,6 миллиона рублей. Остальные с марта находятся в режиме ожидания, несмотря на то, что сроки уплаты уже прошли (налог нужно было заплатить до 20 февраля, а тем, кто получил извещения позже, — в течение 30 дней с момента получения письма).