«Тунеядцы» не верят, что им вернут выплаченный налог 29 21.03.2017, 15:05

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Уловки властей оказались напрасными.

Власти Беларуси пообещали вернуть деньги лицам, которые уже внесли сбор, введенный декретом о «тунеядцах». Заплатившие «налог на тунеядство», похоже, на это не надеются, пишет «Немецкая волна».

До того, как Лукашенко 9 марта приостановил на год действие своего декрета о «тунеядцах», установленный им сбор (20 базовых величин или 460 рублей) на финансирование госрасходов успели внести около 46 тысяч человек. Президент дал указание пересмотреть категории лиц, обязанных платить «налог на тунеядство», и вернуть деньги тем, кто был причислен к ним безосновательно, но уже перевел средства в бюджет. Сами поспешившие внести сбор шансы вернуть свои деньги оценивают скептически.

В общей сложности от выплативших «налог на тунеядство» в бюджет поступило около 14 миллионов рублей (в пересчете 7 миллионов евро), хотя белорусские власти явно рассчитывало на большее. Теперь по указанию Лукашенко они обязаны разобраться с каждым конкретным случаем, и если выяснится, что сбор был взыскан необоснованно, человеку нужно будет вернуть назад деньги. Как может выглядеть процедура возврата, и кто конкретно вправе на это рассчитывать, госорганы не уточняют. Те же белорусы, кто перестраховался и поспешил заплатить «налог на тунеядство», теперь об этом сожалеют.

Поспешившие заплатить «налог на тунеядство» теперь сожалеют об этом

39-летняя минчанка Светлана - домохозяйка, воспитывающая двух несовершеннолетних детей. По ее словам, муж неплохо зарабатывает и нормально содержит семью, поэтому она спокойно занималась домашними делами и детьми. Пока не получила уведомление, что в соответствии с президентским декретом как неработающая должна участвовать в финансировании госрасходов. Светлана призналась, что это «письмо счастья» повергло ее в шок, ничего подобного ни она, ни ее супруг не ожидали.

Тем не менее женщина уговорила мужа заплатить сбор, чтобы не связываться с чиновниками, хотя 460 рублей (почти 230 евро) для ее семьи немалая сумма. «Теперь я жалею, что поторопилась. А это все страх перед властями. Кроме того, я не исключала, что размер базовой величины может вырасти в любой момент, тогда платить пришлось бы еще больше» , - делится домохозяйка. Что касается возврата уже отданных государству денег, то Светлана сомневается, будет ли она пытаться это делать. По ее выражению, в Беларуси «такая бюрократия, что если что-то уже попало в руки властей, они с этим не расстанутся» .

По этому поводу высказался и судья Конституционного суда Беларуси в отставке Михаил Пастухов :

«Можно надеяться и верить, но кто знает, что там будет в ноябре. Говорить об этом преждевременно»

Сотни тысяч «счастливчиков»

Напомним, что согласно президентскому декрету № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», если гражданин Беларуси в течение года работал менее 183 дней, то он должен заплатить в казну сбор на финансирование госрасходов в размере 20 базовых величин. Уведомления о том, что они являются плательщиками этого сбора, от министерства по налогам и сборам получили более 470 тысяч человек.

В конце 2016 - начале 2017 года получатели «писем счастья» массово начали выходить на акции протеста в разных регионах Беларуси. В ответ глава государства заявил, что декрет отменять не будет, но распорядился не взыскивать сбор в течение года. Этот шаг, однако, пока существенно не повлиял на настроения граждан, которые и после заявления Лукашенко продолжают протестовать и добивать отмены декрета № 3.