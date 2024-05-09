Белорусскому посольству в Киеве выставили счет за коммуналку 3 9.05.2024, 13:37

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На дипломатов подали в суд.

Белорусскому посольству в Киеве выставили счет за коммуналку — 9,6 тысяч долларов. Об этом стало известно из иска коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» к белорусскому посольству, которое принял к рассмотрению Хозяйственный суд Киева.

Предприятие требует взыскать с ответчика 381 599,24 гривны (9,6 тысяч долларов), из которых более 260,5 тысяч — основной долг.

Дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без уведомления и вызова участников.

Еще в марте 2022 года сотрудники белорусского посольства покинули Украину.