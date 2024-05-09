«Путин в меня выстрелил» 2 9.05.2024, 13:47

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Невероятная история украинской пенсионерки с Черниговщины.

Жительница одного из украинских сел на Черниговщине, 76-летняя пенсионерка Любовь Прочухан потеряла ногу в результате травмы во время российской бомбардировки, однако все равно пытается полноценно жить вопреки всему. Об этом говорится в сюжете портала ТСН.

Село Анисов, в котором живет Любовь Прочухан, неподалеку от Чернигова. Был период, когда российская авиация бомбила село постоянно. Пенсионерка попала под обстрел, когда пришла помогать доить коров на ферме.

Тогда на коровники пилоты армии-агрессора РФ сбросили четыре авиабомбы. Женщина на ферме была вместе со своей кумой Антониной. Но та домой пошла на несколько минут раньше, ее только немного задело взрывной волной.

«Я полетела, а она только вышла из сарая и все. И коровы, и телята - все погибло», - вспоминает Антонина

Прочухан подозревает, что если бы тогда она была без велосипеда, ампутировать ногу пришлось бы значительно выше.

«Вот сюда Путин в меня выстрелил, но я ему не сдалась все равно», - говорит она.

Женщину сделали протез ноги в Австрии, куда ее перевезли волонтеры. Вернувшись домой, Прочухан пришла к своему односельчанину Анатолию с просьбой отремонтировать разбитый обломками авиабомбы велосипед. Мужчина даже не удивился.

Сесть на велосипед женщина смогла только, когда старый протез заменили на новый. Он значительно легче и идеально ложится к ноге.

«Я старая могу, а вы молодые - вы не сдавайтесь только не падайте духом. Я сама в доме, сама на огороде, сама кругом, так что упасть духом? Нет», - говорит Прочухан.