Молдова высылает пятерых российских дипломатов 5 29.05.2017, 21:07

5,275

Президент Молдовы Дадон оказался возмущен такими действиями правительства.

Власти Молдовы решили выслать пятерых сотрудников российского посольства. Дипломаты должны покинуть страну в течение суток, сообщает «Немецкая волна».

По словам посла России Фарита Мухаметшина, власти Молдовы проинформировали о своем решении 29 мая во второй половине дня.

Президент Молдовы Игорь Додон назвал возмутительным решение правительства выслать из страны пять российских дипломатов.

Агентство «Интерфакс» сообщает, что среди дипломатов должен быть помощник военного атташе посольства России в Молдове Александр Грудин. В марте текущего года спецслужбы Молдовы публично обвинили его в вербовке и получении секретной информации от бывшего депутата парламента Молдовы Юрия Болбочану, который был арестован 17 марта. Болбочану обвиняют по ст. 337 «Измена Родине» и ст. 338 «Шпионаж» УК Молдовы. Ему грозит тюремное заключение на срок от 12 до 20 лет.