«Папочка на Шойгу станет толще» 27.04.2024, 10:20

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В деле замминистра обороны РФ появились интересные детали.

Арестованный якобы за взятку замминистра обороны России Тимур Иванов — жертва «разборок» внутри системы. Факторов риска для него одновременно было несколько.

О них в эфире телеканала FREEДОМ рассказал шеф-редактор новостей издания The Insider Тимур Олевский.

Он напомнил, что в должности замминистра Иванов занимался строительством для Министерства обороны РФ, а самым крупным его подрядчиком были компании Евгения Пригожина. Сейчас как раз заканчивается передел «пригожинской империи».

«Бизнес Пригожина — это не только бизнес на смерти. Но это огромный холдинг по обеспечению Министерства обороны едой, водой и всевозможной стройкой. Бизнес Пригожина делится, и мы еще в прошлом году узнали, что его забирают силовики, в том числе из ГРУ — Главного управления Генштаба Российской Федерации, большой кусок они забирают, они тоже себе бизнесмены. Поэтому вполне можно предположить, что внешний подрядчик для Министерства обороны свой был Пригожин, а новый подрядчик собирается новые схемы осваивать со своим новым заместителем министра. Ему для этого не нужен Тимур Иванов», — пояснил журналист.

Кроме версии о том, что Тимур Иванов стал жертвой рейдерских разборок внутри силового блока, Олевский не исключает, что «копают под Шойгу».

«Когда берут замминистра, напрячься надо министру. Тимур Иванов — человек, которого легче всего прихватить, поскольку он занимался строительством для Министерства обороны, очень коррупционной областью. И дальше еще не известно, что и при каких условиях он на допросе расскажет, например, о Шойгу. А папочка на Шойгу — все толще и толще. И учитывая его не очень успешные дела на фронте, которые он должен был сделать значительно более успешным, по обещаниям своим Путину и по мнению самого Путина, вполне возможно, что мы через год увидим и отставку Шойгу. И какое-нибудь уголовное дело, как было с предыдущим министром обороны», — сказал Олевский.

Кроме того, как отметил гость эфира, отставке Иванова будут аплодировать российские праворадикалы — люди, которые становятся сейчас мейнстримом российской элиты. Тем более, что Иванов и его семья — люди, не скрывавшие своего богатства и «легко и непринужденно перемещавшиеся не только по Дубаю, но и в Париж, когда уже война была в разгаре».