Ограничения для семей с детьми, удар по «тунеядцам», подорожание билетов: что изменится для белорусов в мае 27.04.2024, 10:27

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Новшества, которые повлияют на толщину кошельков.

С 1 мая в Беларуси подорожает проезд в городских и региональных поездах. В следующем месяце также введут очередные ограничения по семейному капиталу и новшество по «тунеядству».

В мае еще пересмотрят размеры минимальных трудовых и социальных пенсий, а также некоторые пособия на детей и бюджет прожиточного минимума. Для пенсионеров введут скидку на проезд в электричках (но сначала повысят цены на билеты для всех).

Журналисты zerkalo.io составили подборку майских изменений, которые могут повлиять на толщину кошельков белорусов.

Ограничение по семейному капиталу и «тунеядцам»

С 28 мая в Беларуси введут новые ограничения по семейному капиталу. Одно из новшеств касается «тунеядства» — некоторым семьям, в которых отец попадет в «иждивенцы», не будут назначать семейный капитал. Они также не смогут досрочно использовать эти средства.

Точно так же увязано с занятостью отца и право на досрочное распоряжение семейным капиталом. «Если семья желает использовать эти средства по любому из направлений, трудоспособный отец, отчим в полной семье, родитель в неполной семье должен быть занят не менее 12 месяцев в двухгодичном периоде перед обращением», — поясняли ранее в Минтруда.

Успеть заплатить подоходный налог

До 3 июня нужно внести налог за 2023 год. За нарушение этого дедлайна грозит штраф. Если сумма неуплаченного (или недоплаченного) сбора превысит половину базовой величины (на сегодня это 20 рублей), то штраф составит 15% от неуплаченной суммы налога. При этом он не может быть меньше половины базовой величины. Речь идет про тех, кто успел подать налоговую декларацию за прошлый год.

Пересмотрят некоторые пособия на детей и пенсии

С 1 мая увеличат бюджет прожиточного минимума — до 418,73 рубля. Пропорционально росту БПМ меняются и размеры некоторых пособий, которые предоставляются при рождении детей. Новый размер БПМ будет действовать до конца июля.

Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, также пересмотрят.

Со следующего месяца также изменят и размеры минимальных трудовых и социальных пенсий, которые привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума. К примеру, социальная пенсия вырастет до 209,37 рубля (сейчас она составляет 203,37 рубля).

Обновят базу «тунеядцев»

В мае власти актуализируют список трудоспособного населения, которое не занято в экономике. Тем, кто попадет в него и у кого есть в собственности жилье, придется оплачивать по полным тарифам не только горячее водоснабжение, но также отопление и газ. Напомним, с 1 апреля нынешнего года эту базу обновляют ежемесячно.

Для пенсионеров введут скидку на проезд в электричках (и повысят цены на билеты для всех)

С 1 мая для пенсионеров с 1 мая введут привычную 50-процентную скидку на проезд в поездах региональных линий экономкласса. Льгота будет действовать до конца октября — на время сезонных сельскохозяйственных работ. Также с 1 мая в Беларуси повысят стоимость проезда в городских и региональных поездах, а также на перевозку багажа.

Перенос рабочего дня и длинные выходные

В Беларуси в мае — длинные выходные. Так, в следующем месяце отдыхать будем 1, 9 и 11−14 мая. Рабочий день с понедельника, 13 мая, переносится на субботу, 18-е. При этом правительство не стало переносить рабочий день с пятницы, 10-го, чтобы у беларусов было шесть выходных подряд — с 9 по 14 мая. Зато это сделали на отдельных предприятиях.

Организации могут с учетом специфики работы переносить рабочие дни в другом порядке, уточняли ранее в Минтруда.

Вырастут цены на сигареты

В Беларуси с 1 мая подорожают некоторые марки сигарет. К примеру, «Табак-инвест» в следующем месяце повысит стоимость многих марок сигарет. Подорожание будет в пределах 5−45 копеек. К примеру, на пять копеек вырастут цены на сигареты «Корона». На 45 копеек подорожает Sobranie Caster — до 7,1 рубля.

Также в мае поднимает цены компания «Сентони ПРО» и «Беларусьторг». Фирмы «Интер Тобакко» и Гродненская табачная фабрика «Неман» не намерены в мае повышать стоимость сигарет.

Компаниям надо успеть заплатить аванс по налогам

Организациям нужно до 22 мая внести аванс по земельному налогу за нынешний год. Это очередной взнос. Следующий будет до 22 августа, а затем — до 22 ноября. Об этом предупреждают налоговики.