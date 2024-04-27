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Ученые узнали тайну происхождения легендарного меча «Эскалибур»

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  • 27.04.2024, 10:09
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Ученые узнали тайну происхождения легендарного меча «Эскалибур»

Он не имел отношения к королю Артуру.

Исследователи наконец-то разгадали тайну меча, обнаруженного в Испании 30 лет назад и названого «Эскалибур» из-за его необычного местоположения, напоминающего легенду о клинке короля Артура, пишет nv.ua.

Железный меч был впервые обнаружен в 1994 году. Он был воткнут вертикально в землю в старом городе Валенсии на восточном побережье Испании. Меч находился в небольшом районе к северу от старого Римского форума, который стал свидетелем многих исторических событий за свою бурную историю.

В течение последних 30 лет происхождение и возраст меча оставались загадкой. Однако недавние усилия Археологической службы городского совета Валенсии пролили свет на его происхождение. С помощью методов датирования определили, что меч происходит из 10-го века, а это значит, что ему более тысячи лет. Этот меч представляет собой первую находку такого рода, сделанную в исламскую эпоху в Валенсии.

Археологи обнаружили, что меч принадлежал исламскому периоду из-за его рукояти, украшенной бронзовыми пластинами и насечками.

Размер меча и его отсутствующая рукоятка указывают на то, что его мог использовать конный воин в эпоху Андалузского халифата.

Хосе Луис Морено, советник Валенсии по культурным ресурсам, сообщил, что археологи продолжают исследовать этот уникальный меч, который назвали «Эскалибур де Рок Шабас», потому что он напоминает легендарный меч короля Артура. Обнаружение этого меча является значимым для понимания истории региона и исламского влияния в Испании, отмечают специалисты.

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