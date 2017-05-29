Синоптики: Обрушившийся на Москву ураган Беларуси не угрожает 2 29.05.2017, 21:27

Фото: meduza.io

По словам синоптиков, циклон удален от нашей страны, поэтому его влияние не ощущается.

Такой ураган, который обрушился на Москву, Беларуси не угрожает.

Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказала синоптик Республиканского гидрометеоцентра Екатерина Сумак, передает «Еврорадио».

По ее словам, циклон удален от нашей страны, поэтому его влияние ощущается мало.

«В ближайшие дни таких природных катаклизмов, как случился в Московской области, в Беларуси ожидать не стоит», — сказала синоптик.

Как сообщал Charter97.org, в Москве во время урагана погибли не менее восьми человек, десятки получили травмы.