закрыть
29 мая 2017, понедельник, 18:29
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

На Москву обрушился сильнейший ураган

1
  • 29.05.2017, 18:03
ФОТО: Molchanov Eduard/ITAR-TASS

Число жертв урагана в столице РФ возросло до восьми человек.

Ранее сообщалось о шести погибших, эту информацию подтвердили в столичном главке СКР. По словам источника, еще два человека скончались после того, как на Андреевской набережной на них обрушилась беседка, передает «Интерфакс».

По его словам, в результате ненастья один человек погиб на Кировоградской улице, один на площади Джавахарлала Неру, еще один на Андреевской набережной. Кроме того, источник сообщил о двух погибших на Кедровой улице и еще одном в районе станции метро «Университет».

Кроме того, еще один человек получил травму в результате падения дерева в Дмитровском районе Подмосковья.

В МЧС отметили, что из-за ветра возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах.

Из-за осадков «местами возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, а также увеличение количества ДТП на аварийно-опасных участках», добавили в МЧС.

#москва #шторм #ураган #жесть #шок #жутко #2017 #понедельник

Публикация от Модник (@stasnowak)

#ураган#29.05.2017#Электросталь

Публикация от Марина Коробейникова (@marinakorobunka)


Мнение

Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского Евгений Липкович
Мужайтесь, люди, скоро осень!
Мужайтесь, люди, скоро осень! Ирина Халип
У нас у всех есть шанс
У нас у всех есть шанс Наталья Радина


Интервью

Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные