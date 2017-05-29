На Москву обрушился сильнейший ураган 1 29.05.2017, 18:03

ФОТО: Molchanov Eduard/ITAR-TASS

Число жертв урагана в столице РФ возросло до восьми человек.

Ранее сообщалось о шести погибших, эту информацию подтвердили в столичном главке СКР. По словам источника, еще два человека скончались после того, как на Андреевской набережной на них обрушилась беседка, передает «Интерфакс».

По его словам, в результате ненастья один человек погиб на Кировоградской улице, один на площади Джавахарлала Неру, еще один на Андреевской набережной. Кроме того, источник сообщил о двух погибших на Кедровой улице и еще одном в районе станции метро «Университет».

Кроме того, еще один человек получил травму в результате падения дерева в Дмитровском районе Подмосковья.

В МЧС отметили, что из-за ветра возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах.

Из-за осадков «местами возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, а также увеличение количества ДТП на аварийно-опасных участках», добавили в МЧС.

Буря в Москве. Крышу срывает на 40 секунде. pic.twitter.com/u8t6kyN37i — Andrey (@pearler15) 29 мая 2017 г.

Ураган в Москве. Район Аэропорт pic.twitter.com/lXzDKZnKv5 — Алексей Нарышкин (@AlexNaryshkin) 29 мая 2017 г.