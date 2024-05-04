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Найдут и уничтожат вражеские РЭБ: США передаст Украине мощные авиабомбы

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  • 4.05.2024, 19:54
  • 2,966
Найдут и уничтожат вражеские РЭБ: США передаст Украине мощные авиабомбы

Речь идет о JDAM-ER.

Пентагон заключил контракт с компанией Scientific Applications and Research Associates (SARA) на сумму 23,5 миллиона долларов, который предусматривает приобретение сенсоров для поиска средств радиоэлектронной борьбы Home-on GPS и интеграцию головок самонаведения увеличенной дальности на управляемые авиабомбы JDAM-ER.

Информация появилась на официальном сайте ведомства 3 мая 2024 года. Там сообщили, что такие средства поражения смогут быть не просто устойчивыми к работе средств РЭБ, но и нацеливаться на эти станции также.

Условия контракта предусматривают предоставление части таких комплектов для Украины, сообщил 4 мая украинский военный портал Defense Express.

Как отмечает издание комплект Home-on GPS (или HOJ) является «достаточно компактным, стоит в 10 раз дешевле, чем его предшественники, а его компонентная база позволяет легко интегрироваться в систему наведения любого имеющегося авиационного высокоточного вооружения».

Вместе с тем, объемы и сроки предоставления Украине американских КАБов HOJ не разглашаются.

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